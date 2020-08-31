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15:42 (мск), источник: Коммерсантъ

Лукашенко запретили въезд в страны Балтии

Латвия, Литва и Эстония запретили въезд 30 гражданам Белоруссии. Среди них — президент Белоруссии Александр Лукашенко. Санкции введены за фальсификацию выборов и за насилие на мирных протестах, говорится в сообщении МИД Латвии.

Источник: РИА "Новости"

Также въезд запрещен главам администрации президента, МВД, Минюста, ЦИКа, КГБ, СК, Генпрокурору, а также некоторым их заместителям и подчиненным.

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«Латвия запрещает въезд 30 белорусским гражданам, включая Александра Лукашенко. Они ответственны за фальсификацию на президентских выборах и жестокость против мирных демонстрантов в Белоруссии, мы поддерживаем независимую и демократическую Белоруссию и ее граждан», — написал глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс в Twitter.

В Белоруссии со дня президентских выборов 9 августа не прекращаются протесты несогласных с его итогами. ЦИК признал победителем Александра Лукашенко, а демонстранты считают лидером Светлану Тихановскую.

Изначально страны согласовывали черный список из 118 должностных лиц Белоруссии. В сообщениях стран отмечается, что действующий перечень может быть расширен. Введение общеевропейских санкций обсуждают в ЕС. Однако решение по ним пока не принято.

Ранее Лукашенко в ответ на угрозы санкций пригрозил остановить экспорт белорусской продукции через литовские порты, а также не пускать транзитные грузы этих стран в Россию и Китай. Министр экономики и инноваций Литвы Римантас Синкявичюс считает, что Белоруссия этой мерой «накажет сама себя».

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