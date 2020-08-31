16:08 (мск), источник: Газета.Ру
Новая провокация: как обострился конфликт Индии и Китая
МИД КНР отверг заявления Индии о пересечении китайскими военными границы.
Индия обвинила Китай в «провокационном перемещении» войск в районе границы двух стран, где несколько месяцев назад произошли ожесточенные столкновения сторон.
«Индийские войска предотвратили эту деятельность НОАК на южном берегу озера
Для решения конфликтной ситуации на индийской заставе в районе
В свою очередь, Китай официально опроверг все индийские подозрения о «провокационных действиях» со стороны китайских военных. По словам официального представителя МИД КНР Чжао Линцзяна, военнослужащие государства строго соблюдают линию фактического контроля на границе с Индией.
«Китайские пограничники никогда не пересекали линию фактического контроля. Пограничники обеих сторон в настоящее время находятся в тесном контакте для урегулирования соответствующих проблем», — подчеркнул дипломат.
Индийская сторона не привела
Как пишет Hindustan Times со ссылкой на источники, до сих пор военные КНР действовали на северной части высокогорного озера
При этом до конца неясно, что именно происходит в регионе, говорит «Газете.Ru» руководитель Центра
«Вызывает удивление, что Китай, который всячески стремится избегать ненужных конфликтов на своей периферии, якобы решился на
Учитывая, что переговоры сторон по урегулированию спорных моментов зашли в тупик, ситуация становится еще более неоднозначной. За два месяца диалога на военном и дипломатическом уровнях Китай и Индия смогли добиться отвода войск в районе реки Галван и формирования буферной зоны.
Так, в
При этом начальник штаба обороны Индии Бипин Рават открыто говорил, что вариант военного разрешения кризиса активно обсуждается и может быть использован, если все мирные инициативы потерпят неудачу.
«Ситуация становится все более и более сложной, обе страны сильно потеряют от военного решения конфликта. Понятно, что потери Индии будут весьма ощутимы при использовании этого варианта. В данном случае властям очень сложно отделить необходимую политику политического оптимизма и уверенности в себе до той грани, когда она начинает перерастать в способность навредить себе и окружающему региону», — уверен Александр Ломанов.
Отдельным негативным элементом в противостоянии Индии и Китая выступают США, их антикитайская политика так или иначе перекликается с территориальным конфликтом двух стран. Напряженность в отношениях
Территориальный спор двух стран существует с тех самых пор, и стычки между солдатами проходят с определенной периодичностью, режим прекращения огня сохраняется несколько десятилетий, но это не исключает появление погибших — во время столкновений военные используют кулаки, камни и палки против друг друга.
США изначально предлагали Пекину и
По мнению Александра Ломанова, рост напряженности в отношениях Пекина и Вашингтона повлиял на отношения Китая с Индией — индийская сторона ощутила себя важной региональной державой, которая способна опереться на поддержку сверхдержавы в лице США.
«Проблема в том, что индийская политика по аналогии с американской начинает меняться системно. Если бы речь шла только о пограничном споре, то серьезных изменений на этом направлении бы не было.
Однако Индия начинает ограничивать китайский экспорт, доступ телекоммуникационных компаний КНР, а также говорит о том, что собирается создавать собственные технологии и не собирается ни у кого ничего покупать — по аналогии с США и Китаем, — отметил эксперт.
США официально поддерживают Индию в конфликте с КНР, а по своей
«Попытка
Алексей Поплавский