16:59 (мск), источник: Интерфакс
Тихановская предостерегла от силового вмешательства РФ в Белоруссии
Москва. 31 августа. INTERFAX.RU —
«Это мирный протест народа против режима, который пытается украсть выборы и узурпировать власть. Мы требуем от всех стран уважать суверенитет Беларуси. В то же время мы крайне обеспокоены заявлениями
Как отмечается в сообщении, об этом оппозиционер заявила на встрече с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто, состоявшейся в субботу, 29 августа, в Вильнюсе.
Во время встречи Тихановская и Хаависто обсудили политический кризис в Белоруссии.
«Мы всегда говорили, что выступаем за мирное урегулирование кризиса и открыты для переговоров. Мы готовы рассмотреть возможность посредничества международных организаций, чтобы способствовать началу диалога», — отметила Тихановская.
Президент РФ Владимир Путин 27 августа заявил, что Россия по просьбе белорусского президента Александра Лукашенко сформировала резерв сотрудников правоохранительных органов, но Минск обещал, что не будет задействовать их, пока ситуация не выйдет
«Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить
«Мы в разговоре с Александром Григорьевичем пришли к выводу о том, что такой необходимости сейчас нет, и, надеюсь, ее не будет, и поэтому этот резерв мы не используем», — сказал президент РФ.