Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Конструктор-энтузиаст из Архангельска собирает вездеходы Артем Шубин начал собирать вездеходы около 12 лет назад
Фоторепортажи
16«Курск»: история одной трагедии
2285-летняя история московского троллейбуса
16:59 (мск), источник: Интерфакс

Тихановская предостерегла от силового вмешательства РФ в Белоруссии

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU — Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выразила обеспокоенность заявлением президента РФ Владимира Путина о создании резерва российских силовых структур для возможной отправки в республику.

Источник: Reuters

«Это мирный протест народа против режима, который пытается украсть выборы и узурпировать власть. Мы требуем от всех стран уважать суверенитет Беларуси. В то же время мы крайне обеспокоены заявлениями г-на Путина отправить российский ОМОН в Беларусь. Это было бы серьезным нарушением суверенитета Беларуси и имело бы тяжелые последствия для взаимоотношений Беларуси и России», — приводит слова Тихановской ее пресс-служба.

Как отмечается в сообщении, об этом оппозиционер заявила на встрече с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто, состоявшейся в субботу, 29 августа, в Вильнюсе.

Новость
10 дней, которые потрясли Минск

Во время встречи Тихановская и Хаависто обсудили политический кризис в Белоруссии. Экс-кандидат в президенты республики выразила готовность к разрешению кризиса путем диалога.

«Мы всегда говорили, что выступаем за мирное урегулирование кризиса и открыты для переговоров. Мы готовы рассмотреть возможность посредничества международных организаций, чтобы способствовать началу диалога», — отметила Тихановская.

Президент РФ Владимир Путин 27 августа заявил, что Россия по просьбе белорусского президента Александра Лукашенко сформировала резерв сотрудников правоохранительных органов, но Минск обещал, что не будет задействовать их, пока ситуация не выйдет из-под контроля. Об этом Путин рассказал в интервью телеканалу «Россия-1» (ВГТРК).

«Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля, и пока экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ, не приступят к разбою, не начнут поджигать машины, дома, банки, захватывать административные здания и так далее», — продолжил российский лидер.

«Мы в разговоре с Александром Григорьевичем пришли к выводу о том, что такой необходимости сейчас нет, и, надеюсь, ее не будет, и поэтому этот резерв мы не используем», — сказал президент РФ.

Песков прокомментировал создание резерва российских силовиков для возможной помощи Белоруссии
Во время загрузки произошла ошибка.
17:12 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы Белоруссия после выборов президента
 Тихановская предостерегла от силового вмешательства РФ в Белоруссии
Еще один свидетель заявил, что Ефремов сидел на пассажирском месте
Названа возрастная группа с самым стойким иммунитетом к COVID
Количество новых случаев COVID в России растет пятый день подряд
Новая провокация: как обострился конфликт Индии и Китая
Как я провел лето: истории Пьехи, Файзиева и многих других
40-летние пользователи соцсетей устроили антивозрастной флешмоб
Лукашенко запретили въезд в страны Балтии
Gnezdo.ru
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Обычай чеченской свадьбы: что делают с девушкой
Легкоступова успела выкрикнуть это перед смертью
Hi-Tech
Раскрыта опасность ультрафиолетовых ламп Быстрое уничтожение опасных микроорганизмов имеет свои издержки
Кино
Алентова в необычном образе и Исакова с дочерью на сборе труппы Актеры Театра имени Пушкина готовятся к новому сезону
Новости партнеров
Выплата 18 000 рублей пенсионерам старше 55 лет утверждена законодательно
В гроб вместе с телом положили камеру и начали смотреть
Парни бегут от синхронисток, когда узнают об этом факте
Осталось чуть-чуть. Через неделю все изменится
Gnezdo.ru
Валерия выложила кадры со свадьбы младшего сына
В мае выплата пенсий изменится: указ Мишустина
Кумир 90-х Таня Овсиенко: как она выглядит сейчас
Дед - кумир миллионов. А вот как выглядит внук
Новости партнеров
Ефремову вынесли обвинение. Судья был строг
Ефремову утвердили окончательное обвинение
Суд предъявил Ефремову окончательное обвинение
Расследование дела Ефремова завершено. Окончательное обвинение
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь