17:33 (мск), источник: Коммерсантъ-FM
Инициативу перехватила оппозиция
Как смена власти в Черногории повлияет на отношения республики с Россией.
Оппозиционная коалиция победила на парламентских выборах в Черногории. Президент Черногории Мило Джуканович пока отказался признавать поражение своей партии — она набрала чуть более 35% и теряет большинство в парламенте. Интерес избирателей к голосованию был рекордным, но, несмотря на накал страстей, серьезных провокаций удалось избежать, сообщила из Черногории главный редактор издания «Русский вестник» Гуля Смагулова:
Впервые за историю парламентских выборов была такая высокая явка. На выборы вышли все, даже старики, которым уже за 80 лет, причем не за какие-то коврижки, а потому что им все это надоело. Люди хотят перемен, они не желают больше терпеть криминал и прочее.
«К концу голосования наш митрополит просил передать всем, кто участвовал в голосовании, чтобы они не выходили на улицы и не создавали прецеденты для провокаций. Но некоторые
Это первый серьезный проигрыш партии Джукановича за почти последние 30 лет. При нем страна вступила в НАТО и запустила процесс евроинтеграции.
Об этом «Ъ FM» поговорил с руководителем Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова: «На самом деле люди терпели очень долго. Тем не менее оппозиция сначала в небольшом числе, а потом массово уже несколько лет протестует против тех решений, которые принимало нынешнее правительство. Разорваны полностью отношения с Сербией. На границе выборочно пускают народ и, прежде всего, в связи с их политическими убеждениями. Не спросив черногорский народ, страна вступила в НАТО, а отношения с Россией стали очень плохими».
Москву Мило Джуканович обвинял в организации каких-то государственных переворотов, поддержал санкции против нее, что было очень непонятно для черногорцев. Кроме того, он поднял руку на Сербскую православную церковь в Черногории.
«Если мы посмотрим на программы оппозиционных партий, они говорили об улучшении отношений с Россией — это 100% произойдет, тут даже разговора никакого быть не должно.
От европейской интеграции не будет отказываться ни одна славянская балканская страна, потому что это, к чему они стремятся, они надеются на помощь и поддержку. Другое дело, как будут складываться все эти отношения, каким будет сам Европейский союз».
А вот отношения с НАТО, скорее всего, не сразу, но постепенно будут пересматриваться. Вернуть все обратно здесь будет сложнее. Но, тем не менее, во всех выступлениях оппозиции этот лозунг звучал.
Пророссийские лозунги новые власти Черногории могут удачно использовать в переговорах с Евросоюзом по вопросам финансирования республики, считает политолог Александр Сафонов: «Оппозиционеры, которые сейчас победили на выборах, скорее всего, придерживаются не столько российской, сколько просербской ориентации, поскольку за Сербией в некотором смысле стоит Москва. Конечно, Черногория — это очень маленькая страна. Если Россия захочет ей помочь, то это будет достаточно быстро, логично и не потребует большого количества средств. В стране есть уже определенное российское присутствие, в том числе и экономическое — у многих граждан РФ в Черногории есть недвижимость, поэтому Москва по любому, так или иначе, будет играть определенную роль».
Апелляция к России — это во многом желание как-то сдвинуть с мертвой точки процессы получения определенного рода финансирования, в том числе от западных стран.
«Попытка говорить о том, что, если вы не будете никак проявлять экономическую помощь, мы обратимся к Москве — это во многом удобная переговорная позиция. Джуканович не смог добиться значимых экономических решений для страны в текущей ситуации».
Черногорская оппозиция надеется на укрепление в первую очередь экономических связей с Россией. Об этом заявил 31 августа лидер крупнейшей оппозиционной коалиции «За будущее Черногории» Здравко Кривокапич, сообщает «РИА Новости».
Александр Мезенцев