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21:15 (мск), источник: Интерфакс

США призвали Россию не вмешиваться во внутренние дела Белоруссии

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU — Россия на фоне роста напряженности в Белоруссии не должна нарушать суверенитет этой страны, заявила в понедельник представитель Белого дома Кейли Макэнани.

Источник: AFP 2020

«Россия также должна уважать суверенитет Белоруссии и право ее народа свободно и честно выбирать своих лидеров», — сказала она на брифинге.

Макэнани отметила, что в Вашингтоне продолжают внимательно наблюдать за событиями в Белоруссии, и США поддерживают независимую международную проверку злоупотреблений, допущенных в ходе недавних президентских выборов в этой стране, а также нарушений прав человека со стороны властей.

В Белоруссии уже три недели продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция объявленные результаты выборов не признала, посчитав их сфальсифицированными.

Всего в первые дни акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек, сейчас большая часть задержанных уже освобождена. На многих предприятиях прошли забастовки.

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