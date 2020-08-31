Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Татуировки пережившим COVID-19 Мексиканский татуировщик Оми Дебуа делает бесплатные татуировки выжившим после COVID-19
Фоторепортажи
2285-летняя история московского троллейбуса
11Названы лучшие орнитологические фото года
22:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Больше половины украинцев заявили о недоверии Зеленскому

Более половины украинцев не доверяют президенту страны Владимиру Зеленскому. Об этом свидетельствуют итоги опроса, которые были опубликованы на сайте украинского Института анализа и прогнозирования.

Источник: Reuters

О своем недоверии главе государства заявили 54,7 процента граждан, еще 38,9 процента придерживаются обратного мнения. При этом в прошлом месяце эти показатели составляли 57 и 37,4 процента соответственно.

Читайте также
Саакашвили рассказал о своем «втором доме» и заявил о возвращении в Грузию

Однако процент недоверия граждан в отношении правительства страны и Верховной рады выше. Так, 75,7 процента респондентов не доверяют кабмину, а 79 процентов не доверяют парламенту. Процент доверия этим структурам составил 18,2 процента и 15,5 процента соответственно.

Уточняется, что опрос проводился среди жителей всех городов Украины, кроме населенных пунктов республик Донбасса. Всего в нем принял участие 2031 человек.

В начале июля сообщалось, что деятельностью Зеленского довольны 36 процентов граждан страны. Кроме того, 53 процента опрошенных посчитали, что из-за некомпетентности власти грядущей осенью в стране может наступить экономический кризис.

 Путин поставил Медведеву новую задачу
Доктор Мясников прокомментировал произошедшее с Навальным
США призвали Россию не вмешиваться во внутренние дела Белоруссии
Наследники Цоя просят Путина не допустить выхода фильма Учителя
Еще один футболист «Барселоны» захотел покинуть клуб
Ефремов объяснил признание вины в ДТП похмельем
Как я провел лето: истории Пьехи, Файзиева и многих других
«Кабачок нужен?»: в Сети появился новый мем
Как смена власти в Черногории повлияет на отношения с Россией
Hi-Tech
Как использовать эмодзи в любом приложении на Windows 10 На обычной и сенсорной клавиатуре
Кино
Алентова в необычном образе и Исакова с дочерью на сборе труппы Актеры Театра имени Пушкина готовятся к новому сезону
Новости партнеров
Создано оружие, превосходящее ядерное в несколько раз
В Госдуме намерены лишить россиян заслуженного отдыха в выходные
Ни один кавказец не ест грибы. Удивитесь, когда узнаете почему
О котах и не только
Дети
Беременная Подольская похвасталась семейным фото на море Звезда отдыхает в Крыму
Леди
Известный 35-летний музыкант разводится с женой-красавицей У супругов подрастает 2-летний сын.
Новости партнеров
Совершенная красота: 11 женщин с идеальной внешностью
С 1 сентября заработает новая льгота: изменения коснутся всех
Доводилось ли вам видеть казашку без платка - это зрелище
Почему мусульмане хоронят усопших до заката: причина оказалась проста
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь