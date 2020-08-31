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23:01 (мск), источник: РИА Новости

Бабарико и Колесникова объявили о создании новой партии

МИНСК, 30 авг — РИА Новости. Белорусский политик Виктор Бабарико и член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова объявили о создании политической партии «Вместе», сообщается в Telegram-канале Виктора Бабарико.

Источник: AFP 2020

«Друзья! Я, Мария Колесникова, и члены штаба Виктора Бабарико сегодня объявляем о создании политической партии «Вместе», — говорится в сообщении.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавляли силовики, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.

По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.

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