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23:49 (мск), источник: Известия

Байден обвинил Трампа в «покорности» России

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден обвинил нынешнего американского лидера Дональда Трампа в «покорности» руководству России.

Источник: AP 2020

Об этом он заявил в понедельник, 31 августа, во время своего выступления в Питтсбурге.

«Никогда прежде американский президент не играл такой покорной роли в отношениях с российским лидером. Это не только опасно, это унизительно и стыдно. Это ослабляет нас», — цитирует Байдена телеканал Sky News.

Кроме того, бывший вице-президент заявил о неспособности Трампа «защитить нацию», указав на неугасающие в последние несколько месяцев протесты по всей Америке на расовой почве, которые переросли в погромы и столкновения с полицией.

При этом Байден считает, что в случае переизбрания действующего главы Белого дома ничего не изменится, «потому что в течение многих лет он разжигал» насилие, которое «играет ему на руку».

18 августа бывший госсекретарь США Джон Керри заявил, что президент Дональд Трамп не может противостоять «вмешательству» России в американские выборы. При этом сам президент США уверен, что российские власти не хотят его переизбрания.

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