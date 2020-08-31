23:49 (мск), источник: Известия
Байден обвинил Трампа в «покорности» России
Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден обвинил нынешнего американского лидера Дональда Трампа в «покорности» руководству России.
Об этом он заявил в понедельник, 31 августа, во время своего выступления в Питтсбурге.
«Никогда прежде американский президент не играл такой покорной роли в отношениях с российским лидером. Это не только опасно, это унизительно и стыдно. Это ослабляет нас», — цитирует Байдена телеканал Sky News.
Кроме того, бывший
При этом Байден считает, что в случае переизбрания действующего главы Белого дома ничего не изменится, «потому что в течение многих лет он разжигал» насилие, которое «играет ему на руку».
18 августа бывший госсекретарь США Джон Керри заявил, что президент Дональд Трамп не может противостоять «вмешательству» России в американские выборы. При этом сам президент США уверен, что российские власти не хотят его переизбрания.