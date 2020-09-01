14:14 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
В российском даркнете появились данные американских избирателей
На одной из российских хакерских площадок выложили базы данных 7,6 млн избирателей Мичигана, а также миллионов жителей других штатов США.
Пользователи форума нашли способ заработать на них, используя программу Госдепа «Вознаграждение за помощь правосудию», позволяющую получать деньги за сообщения о фактах вмешательства в выборы в стране. Другие коммерческие способы использовать утечку, вероятно, уже исчерпаны, полагают эксперты.
«Ъ» обнаружил на одном из форумов в даркнете объявление о бесплатном доступе к персональным данным миллионов жителей США. Пользователь под ником Gorka9 раздает архивы с информацией об избирателях штата Мичиган. В его сообщении указано, что в файлах содержится подробная информация о 7,6 млн американцев. В них есть следующие строки: имя, дата рождения, пол, дата регистрации, адрес, почтовый индекс, электронная почта, идентификационный номер избирателя и номер избирательного участка, убедился «Ъ». По словам автора, данные актуальны на март 2020 года. В ГК InfoWatch «Ъ» подтвердили подлинность этой базы, уточнив, что она исходно «утекла» еще в конце 2019 года.
Его жертвами стали не только жители Мичигана. «Ъ» также обнаружил на площадке раздачу баз данных избирателей штатов Коннектикут, Арканзас, Флорида и Северная Каролина. В каждом из архивов содержатся от 2 млн до 6 млн строк. Базами избирателей дело не ограничивается. Тот же хакер также продает персональные данные 62 тыс. пациентов Бруклинского центра хирургии
Пользователи форума уже нашли способ монетизировать информацию об американских избирателях, который не требует
Программа Rewards for Justice стала широко известна летом, в начале августа издание Znak.com сообщало, что россияне стали получать
Подобные утечки можно использовать в политических целях: изучать предпочтения избирателей, нацеливать их на тот или иной выбор или даже склонять к протестам, отмечает руководитель направления аналитики и спецпроектов InfoWatch Андрей Арсентьев. Но чаще базы, по его словам, служат в первую очередь в качестве ценной информации для мошенников, поскольку списки избирателей содержат всю основную информацию о людях. Директор центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC компании «Ростелеком» Владимир Дрюков предполагает, что сами хакеры, исходно завладевшие базами, уже «извлекли все коммерческие выгоды» до того, как выложить в открытый доступ.
«Зачастую данные оказываются скомпрометированы
В переписке с корреспондентом «Ъ» один из продавцов баз данных сообщил, что достаточно найти одну из многочисленных уязвимостей сайтов, использующихся в голосовании, а затем использовать метод SQL Injection — внедрение вредоносного кода в базу данных.
Ведущий аналитик направления «Информационная безопасность»
Никита Королев