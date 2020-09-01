08:08 (мск), источник: Lenta.Ru
ООН заинтересовалась подачей воды в Крым
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о подаче воды в Крым и перекрытии Украиной водоснабжения по
По ее словам, в письме директора Управления полевых операций и присутствия Верховного комиссара ООН по правам человека Жоржетты Ганьон предлагается сотрудничество в предоставлении дополнительной информации по вопросу доступа крымчан к воде и ситуации с водоснабжением на полуострове.
По словам Поклонской, она уже подготовила запрос к главе Крыма Сергею Аксенову для получения сведений, которые необходимы для дальнейшего международного взаимодействия с организацией, призванной защищать права человека.
Поклонская также отметила, что была приятно удивлена реакцией представителя ООН на ее обращение и признание международной организацией ее статуса как представителя жителей полуострова в парламенте России.
Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов отказался от
Крым находится в водной блокаде со стороны Украины. Многие водохранилища полуострова обмелели в начале 2020 года, который считается одним из самых засушливых за последние 150 лет.