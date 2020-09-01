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08:08 (мск), источник: Lenta.Ru

ООН заинтересовалась подачей воды в Крым

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о подаче воды в Крым и перекрытии Украиной водоснабжения по Северо-Крымскому каналу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по международным делам Наталью Поклонскую.

Источник: AFP 2020

По ее словам, в письме директора Управления полевых операций и присутствия Верховного комиссара ООН по правам человека Жоржетты Ганьон предлагается сотрудничество в предоставлении дополнительной информации по вопросу доступа крымчан к воде и ситуации с водоснабжением на полуострове.

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По словам Поклонской, она уже подготовила запрос к главе Крыма Сергею Аксенову для получения сведений, которые необходимы для дальнейшего международного взаимодействия с организацией, призванной защищать права человека.

Поклонская также отметила, что была приятно удивлена реакцией представителя ООН на ее обращение и признание международной организацией ее статуса как представителя жителей полуострова в парламенте России.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов отказался от каких-либо поставок воды в регион с Украины до тех пор, пока в Киеве не сменится правящий режим. Парламентарий в ответ на заявления Киева о возможной помощи отметил, что Крым не сможет строить взаимоотношения с Украиной, если правительство страны не признает его право на воссоединение с Россией и не станет адекватно оценивать события 2014 года.

Крым находится в водной блокаде со стороны Украины. Многие водохранилища полуострова обмелели в начале 2020 года, который считается одним из самых засушливых за последние 150 лет.

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