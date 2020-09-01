07:53 (мск), источник: ТАСС
В правящей партии Японии определили обладателей права голоса на выборах ее председателя
Отмечается, что в голосовании смогут принять участие 394 депутата от
ТОКИО, 1 сентября. /ТАСС/. Исполнительный совет правящей
Отмечается, что в голосовании смогут принять участие 394 депутата от ЛДП в парламенте страны. Кроме того, свой голос сможет отдать 141 представитель отделений партии в регионах Японии. Таким образом, общее число выборщиков составило 535 человек.
По данным агентства Kyodo, в ходе обсуждения это решение было принято, несмотря на критику некоторых участников совета, которые выступали за допуск всех членов ЛДП к выборам председателя.