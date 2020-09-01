Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Татуировки пережившим COVID-19 Мексиканский татуировщик Оми Дебуа делает бесплатные татуировки выжившим после COVID-19
Фоторепортажи
16«Курск»: история одной трагедии
24Вторая ночь протестов в Белоруссии
07:53 (мск), источник: ТАСС

В правящей партии Японии определили обладателей права голоса на выборах ее председателя

Отмечается, что в голосовании смогут принять участие 394 депутата от Либерально-демократической партии в парламенте страны.

Источник: AFP 2020

ТОКИО, 1 сентября. /ТАСС/. Исполнительный совет правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии утвердил обладателей права голоса на предстоящих выборах ее председателя, который впоследствии займет должность премьер-министра страны. Об этом во вторник сообщает телеканал NHK.

Читайте также
СМИ назвали претендентов на пост премьера Японии после отставки Абэ

Отмечается, что в голосовании смогут принять участие 394 депутата от ЛДП в парламенте страны. Кроме того, свой голос сможет отдать 141 представитель отделений партии в регионах Японии. Таким образом, общее число выборщиков составило 535 человек.

По данным агентства Kyodo, в ходе обсуждения это решение было принято, несмотря на критику некоторых участников совета, которые выступали за допуск всех членов ЛДП к выборам председателя.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ 28 августа заявил о желании уйти в отставку из-за ухудшения состояния здоровья. Он также сообщил правящей коалиции в составе Либерально-демократической партии и партии «Комэйто», что не собирается назначать временно исполняющего обязанности премьера, а планирует находиться на посту, пока ЛДП не представит новую кандидатуру ему на замену. Выборы председателя, как ожидается, пройдут 14 сентября, а 17 сентября парламент утвердит его в качестве главы правительства.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Советский режиссер, получившая известность не только в СССР, но и на Западе
"Надя была очень красивая. А я — жуть какой страшный. Не понимаю, почему она решилась встречаться со мной"
В ООН заинтересовались подачей воды в Крым
Умер писатель Владислав Крапивин
В России заработал механизм списания личных долгов без суда
Прибыль «Газпрома» сократилась в 25 раз
ВОЗ похвалила шведскую стратегию борьбы с коронавирусом
Потери «Аэрофлота» оказались в разы меньше запрошенной госпомощи
Еще один футболист «Барселоны» захотел покинуть клуб
Hi-Tech
Как использовать эмодзи в любом приложении на Windows 10 На обычной и сенсорной клавиатуре
Авто
Едем в школу: проверьте, готовы ли вы к 1 сентября Авто Mail.ru рассказывает о детской безопасности на дорогах в преддверии нового учебного года и дает полезные советы, как обезопасить маленьких участников дорожного движения
Кино
Алентова в необычном образе и Исакова с дочерью на сборе труппы Актеры Театра имени Пушкина готовятся к новому сезону
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Звезды российской эстрады, родившие от чужих мужей
В мае выплата пенсий изменится: указ Мишустина
Кумир 90-х Таня Овсиенко: как она выглядит сейчас
Валерия выложила кадры со свадьбы младшего сына
Дом
Заброшено: как выглядит Россия, из которой ушли люди
Как обновить ремонт своими руками за месяц отпуска
«Черкизон»: как в 2020 году выглядит территория одиозного рынка
Многоквартирный дом в российском регионе смыло дождем
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь