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15:53 (мск), источник: РИА Новости

Лавров ответил на заявления западных стран по делу Навального

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров отверг утверждения, что российская сторона не ведет расследование инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным.

«Вот вы знаете, нам сейчас выдвигают требования, чтобы врачи в Омске немедленно представили свои заключения, чтобы мы провели расследование по поводу того, что Навальный попал в кому. Помните, в Омске он пролежал чуть более суток, и уже все наши западные коллеги подняли шум, почему нет никакой информации? » — сказал министр, выступая в МГИМО.

По его словам, никакой информации сейчас не дают и в ФРГ. «Вот он наконец уже неделю как находится в Германии, немецкие врачи тоже никакой информации не дают, значит требуется дополнительное время, но к ним почему-то никто никаких требований не выдвигает, не осуждает за то, что они пытаются скрыть истину», — добавил глава МИД.

«Нас обвиняют, что мы не расследуем эту ситуацию, это неправда. Начиная с того же дня, когда все это произошло, наше министерство внутренних дел запустило доследственную проверку, следствие может начаться, когда будет уставлено, что произошло, что, повторяю, пока не ясно, и немецкие врачи пока не могут соответствующую информацию нам передать. Наша генеральная прокуратура обратилась к коллегам в Германии с просьбой задействовать соглашение об оказании взаимной правовой помощи…», — отметил Лавров.

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Правительство ФРГ допустило отравление Навального

Навального госпитализировали 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было. Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество, согласно заявлению, пока не известно.

Как заявлял РИА Новости заведующий отделением анестезиологии-реанимации № 1 НХМЦ имени Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день и подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент не обнаружено.

Главный врач омской больницы скорой медицинской помощи № 1, где лечили Навального, Александр Мураховский отметил, что диагноз «отравление» был основным при поступлении пациента, но лабораторные исследования его не подтвердили. В открытом письме омские медики выразили мнение, что их «пытаются очернить». В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, РФ выступает за тщательное расследование случившегося.

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