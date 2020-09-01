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16:09 (мск), источник: Известия

РФ и Белоруссия договорились о возобновлении транспортного сообщения

Россия и Белоруссия по итогам переговоров в Москве приняли решение о постепенном возобновлении транспортного сообщения. Об этом во вторник, 1 сентября, сообщает агентство БелТА.

«Российская сторона отметила, что меры, принимаемые гражданской авиацией Беларуси по защите общественного здоровья, эффективны и соответствуют международным рекомендациям и стандартам», — сообщили в министерстве транспорта Белоруссии.

Кроме этого, стороны условились дополнительно обсудить вопросы, касающиеся эпидемиологической ситуации, а также дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества.

В переговорах участвовали представители санитарно-эпидемиологических служб Белоруссии и России.

Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение. Разрешались только вывозные рейсы, которыми россиян возвращали на родину.

Росавиация 10 июля сообщила о разработанной схеме по возобновлению международного авиасообщения. Перелеты планировалось открыть в страны с наиболее благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой. Ведомство направило обращение авиационным властям ряда стран с предложением двустороннего возобновления международных рейсов. С 1 августа авиасообщение в ряд стран было возобновлено.

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