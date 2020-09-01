16:02 (мск), источник: РИА Новости
Польша разрешила принимать самолеты из России
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Польша убрала Россию из списка стран, с которыми запрещено авиасообщение
Согласно документу, Польша не принимает самолеты из 44 стран, среди которых Испания, Мексика, Израиль, Доминикана, Армения, Индия, Мальта, ЮАР, США.
Постановление вступает в силу 2 сентября и его срок заканчивается 15 сентября.
Ранее издание newsmaker.md сообщило, что россияне смогут с 1 сентября въезжать в Молдавию.
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