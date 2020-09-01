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16:02 (мск), источник: РИА Новости

Польша разрешила принимать самолеты из России

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Польша убрала Россию из списка стран, с которыми запрещено авиасообщение из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом говорится в опубликованном правительством Польши распоряжении от 31 августа.

Источник: РИА Новости

Согласно документу, Польша не принимает самолеты из 44 стран, среди которых Испания, Мексика, Израиль, Доминикана, Армения, Индия, Мальта, ЮАР, США.

Постановление вступает в силу 2 сентября и его срок заканчивается 15 сентября.

Ранее издание newsmaker.md сообщило, что россияне смогут с 1 сентября въезжать в Молдавию.

Россия приостановила регулярные и чартерные рейсы за рубеж из-за пандемии коронавирусной инфекции 27 марта. Исключения составляли вывозные, грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие виды рейсов. С 1 августа возобновилось авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией. Также с этого же числа Абхазия сняла ограничения на пересечение границ россиянами. С 15 августа Россия возобновила авиасообщение со Швейцарией. Кроме того, россияне могут въехать в Киргизию и Черногорию.

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