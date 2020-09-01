Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 1 сентябряДень знаний, основание первой в России государственной публичной библиотеки, начало Второй мировой войны, захват школы в Беслане и другие события этого дня
Фоторепортажи
2710 дней, которые потрясли Минск
9Как прошел День знаний на фоне пандемии
18:58 (мск), источник: Lenta.Ru

Тихановская высказала свою позицию по вопросу Крыма

Крым перешел под юрисдикцию России в нарушение международных законов, однако сам вопрос принадлежности полуострова сложный. Такую позицию высказала экс-соперница действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко Светлана Тихановская в интервью латвийскому изданию LRT.

По ее словам, большинство белорусов придерживаются пограничной точки зрения, что «де-юре» Крым принадлежит Украине, но «де-факто» уже стал российской территорией. Именно так она предпочитала отвечать на вопрос о полуострове во время предвыборной кампании. «Мы же понимаем, что существуют международные законы», — заметила она.

Однако Тихановская считает, что белорусам не нужно и не обязательно занимать в этом вопросе принципиальную позицию, особенно сейчас, когда их больше заботит собственный внутриполитический кризис. «Ситуация с Крымом очень сложная, и у белорусов разные взгляды на этот вопрос и мы бы не хотели, чтобы этот вопрос как-то разъединил нас», — пояснила экс-кандидат в президенты.

Новость
В белорусской оппозиции наметился раскол из-за конституционной реформы

Ранее эксперты объяснили, почему Тихановская стремится избежать вопросов о Крыме и не признает его украинским. По мнению аналитика центра Atlantic Council Франака Вячорки, она боится тем самым навредить белорусскому протесту и вызвать ассоциации с украинским Евромайданом, поскольку Лукашенко называет ее политическую ориентацию «прозападной, пропольской, проамериканской». Его экс-соперница хочет дистанцироваться от этой репутации, чтобы сохранить максимальное число сторонников на родине.

31 августа оппозиция Белоруссии во главе с соратницей Тихановской, бывшим руководителем предвыборного штаба экс-банкира Виктора Бабарико Марией Колесниковой объявили о том, что создают новую политическую партию, которая будет работать вместе с Координационным советом оппозиции, являющимся гражданским объединением. Колесникова признала, что готова стать новым лидером протеста в стране.

Белорусы протестуют уже четвертую неделю. Главными требованиями недовольных являются отставка действующего руководства страны, проведение новых выборов и привлечение к ответственности тех, кто жестоко разгонял первые митинги и издевался над тысячами заключенных. Действующий глава государства Александр Лукашенко заявляет, что выборы прошли с соблюдением закона, люди сами бросались на ОМОН, а протесты организованы и проплачены третьими странами.

Следите за развитием темы Белоруссия после выборов президента
 Путин поставил Медведеву новую задачу
Доктор Мясников прокомментировал произошедшее с Навальным
Путин ответил называющим Россию «страной-бензоколонкой»
В Татарстане застрелили бизнесмена, убившего двух грабителей
В Минске протестующие студенты прорвали оцепление милиции
Найдена причина рекордного снижения численности населения
Люди разных профессий рассказали о том, как они провели лето
У части пациентов с COVID-19 развился синдром такоцубо
Два больших питона пробили потолок в доме австралийца
Здоровье
Чедвик Боузман и еще 11 звезд, скрывавших смертельные болезни Кто из знаменитостей оставлял свои заболевания в тайне.
Hi-Tech
Как разблокировать аккаунт «ВКонтакте» Что делать, если доступ на собственную страницу закрыт
Горячие темы на Авто
Прекрасное не так уж и далёко--- 133
Вопросы дня -(наступившего ) 117
Правильное питание. 113
А под Москвою ловятся лещи, водятся грибы... 81
Кино
Ивлеева показала себя в купальнике на съемках «Орла и решки» Ранее зрители вернули звезду в шоу, поддержав флешмоб в сети
Новости партнеров
Так было – так не будет. Совбез РФ призвал лишить США монополии на интернет
Парни бегут от синхронисток, когда узнают об этом факте
Президент России вынудил Кипр отказаться от прикрытия олигархов
Не перевелись в России те, кто снимает кино про добро
Дети
Пугачева отвела детей в школу: как это выглядело В России отмечается День знаний
Дом
Заброшено: как выглядит Россия, из которой ушли люди
Как обновить ремонт своими руками за месяц отпуска
«Черкизон»: как в 2020 году выглядит территория одиозного рынка
Многоквартирный дом в российском регионе смыло дождем
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь