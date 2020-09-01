21:10 (мск), источник: РБК
Reuters узнал условия введения санкций против России из-за Белоруссии
России грозят новые санкции со стороны США, если Москва пойдет на применение силы для защиты режима Александра Лукашенко.
Соединенные Штаты могут ввести санкции против России в том случае, если Москва применит силу для вмешательства в ситуацию в стране. Об этом Reuters на условиях анонимности сообщил высокопоставленный сотрудник Госдепа США.
Собеседник агентства подчеркнул, что о возможном наказании для России за вмешательство в ситуацию в Белоруссии главу МИД Сергея Лаврова на переговорах в Москве предупредил замгоссекретаря Стивен Биган. Он, по словам чиновника, дал российской стороне понять, «что если русские открыто вмешаются с применением силы в ситуацию в Белоруссии, это отразится на
Однако, по словам чиновника Госдепа, сейчас ведомство непосредственно работает над подготовкой санкций только в отношении граждан Белоруссии, которые, по версии Вашингтона, были причастны к фальсификации результатов выборов в стране 9 августа. Санкции могут быть введены в отношении семи белорусов.
«Это делается не только для того, чтобы назвать этих людей и пристыдить их, но и чтобы показать, что те, кто фальсифицируют выборы и применяют насилие в отношении мирных демонстрантов… понесут определенную ответственность», — сказал чиновник.
На публикацию Reuters отреагировал замглавы МИДа Сергей Рябков. Как передает «Интерфакс», он заявил, что Москва и Минск способны сами разобраться в своих отношениях и Вашингтону самому следует отказаться от попыток вмешательства в ситуацию в Белоруссии.
РБК обратился за комментарием к официальному представителю МИД России Марии Захаровой.
Пока санкции в связи с ситуацией в Белоруссии вводились только в отношении белорусских чиновников. Накануне внешнеполитические ведомства Латвии, Литвы и Эстонии объявили список высокопоставленных лиц Белоруссии, в отношении которых вводятся санкции трех стран и которым будет запрещен въезд. В него попали президент Белоруссии Александр Лукашенко и еще 29 граждан, в том числе старший сын главы государства Виктор Лукашенко, который является его помощником по нацбезопасности и членом Совбеза Белоруссии, главы администрации президента, ЦИК, МВД, Минюста и других ведомств.
Поводом к санкциям прибалтийские страны назвали фальсификации на президентских выборах в Белоруссии, применение насилия к протестующим, а также преследование журналистов и активистов. МИД Белоруссии назвал это решение «поспешным шагом».
О возможности введения санкций против России