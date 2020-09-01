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21:20 (мск), источник: ТАСС

В Тегеране указали на разногласия среди участников ядерной сделки

На встрече в Вене было решено их не обсуждать, пояснил заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

ТЕГЕРАН, 1 сентября. /ТАСС/. Среди участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе сохраняются разногласия, однако на встрече в Вене было решено их не обсуждать. Об этом заявил во вторник заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

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«Что касается действий по сокращению выполнения [Ираном] обязательств в рамках пяти шагов, то стороны сохраняют противоречия по этому вопросу, — приводит его слова пресс-служба иранского правительства. — Но на сегодняшней встрече было принято решение не касаться этой темы и затронуть только основной вопрос — сохранение ядерной сделки».

По словам Арагчи, «стороны в очередной раз подтвердили, что не признают США в качестве участника ядерной сделки». «Поэтому инициатива этой страны в Нью-Йорке [о возвращении санкций ООН в отношении Тегерана] является незаконной», — добавил он. Дипломат отметил, что «все стороны согласились, что СВПД — это большое достижение, которое необходимо сохранить».

Арагчи сделал заявление по итогам встречи участников Совместной комиссии Ирана и «пятерки» международных посредников (Россия, Великобритания, Германия, Китай, Франция) в Вене, которая прошла во вторник. По итогам мероприятия заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что участники встречи подтвердили свою приверженность сохранению ядерной сделки и не приняли инициативу США о возвращении санкций ООН в отношении Тегерана.

Совместная комиссия СВПД собралась в Вене в попытке сохранить сделку с Ираном
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21:57 (мск)© Ньюстюб
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