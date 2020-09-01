Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Татуировки пережившим COVID-19 Мексиканский татуировщик Оми Дебуа делает бесплатные татуировки выжившим после COVID-19
Фоторепортажи
9Как прошел День знаний на фоне пандемии
2285-летняя история московского троллейбуса
21:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Трамп рассказал о вреде Black Lives Matter для чернокожих

Президент США Дональд Трамп осудил борющуюся за права чернокожих организацию Black Lives Matter (BLM, «Черные жизни важны») и заявил, что она приносит вред афроамериканцам, сообщает издание Axios.

Глава страны рассказал, что ему не понравилось название и основной лозунг движения, как только он их услышал. «Это дискриминирующее название. Это плохо для чернокожих. Это плохо для всех», — заявил Трамп в интервью.

Он также напомнил об известном факте того, что BLM — организация марксистов, и осудил корпорации, пожертвовавшие ей сотни миллионов долларов.

Ранее возмущение вызвало другое высказывание Трампа: он призвал не размещать огромную надпись Black Lives Matter на улицах Нью-Йорка и обозначил эти слова как символ ненависти.

Название движения BLM созвучно с главным лозунгом протестов, охвативших десятки американских городов: их участники борются с систематическим угнетением чернокожих жителей США и полицейской жестокостью. Протесты, периодически переходящие в погромы и грабежи, начались после того, как афроамериканец Джордж Флойд погиб во время ареста.

Следите за развитием темы Протесты в США
 Путин поставил Медведеву новую задачу
Доктор Мясников прокомментировал произошедшее с Навальным
СМИ узнали условия ввода санкций против России из-за Белоруссии
Умер народный артист России Борис Клюев
Тихановская высказала свою позицию по статусу Крыма
В Татарстане застрелили бизнесмена, убившего двух грабителей
Люди разных профессий рассказали о том, как они провели лето
Курс доллара на мировом рынке обновил минимум с апреля 2018 года
Что стало известно о Мелании Трамп из книги-разоблачения
Hi-Tech
Как разблокировать аккаунт «ВКонтакте» Что делать, если доступ на собственную страницу закрыт
Горячие темы на Авто
Прекрасное не так уж и далёко--- 134
Вопросы дня -(наступившего ) 117
Правильное питание. 115
Надо что то решать --терпеть её уже надоело-- 82
Кино
Ивлеева показала себя в купальнике на съемках «Орла и решки» Ранее зрители вернули звезду в шоу, поддержав флешмоб в сети
Новости партнеров
Парни бегут от синхронисток, когда узнают об этом факте
Детский врач не выдержал и сказал всё что думает о травле омских врачей
Не перевелись в России те, кто снимает кино про добро
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
Популярные темы на «Детях»
Не знаю как назвать тему 297
Клевета 227
Бесплатное горячее питание для школьников начальных классов 159
Балет 112
Леди
15 самых модных платьев на осень: как они выглядят (фото) Одна из главных вещей холодного времени года – теплое трикотажное платье. Мы нашли 15 моделей на любой вкус и бюджет.
Дом
Заброшено: как выглядит Россия, из которой ушли люди
Как обновить ремонт своими руками за месяц отпуска
«Черкизон»: как в 2020 году выглядит территория одиозного рынка
Многоквартирный дом в российском регионе смыло дождем
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь