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00:06 (мск), источник: Интерфакс

Меркель сочла незаконными санкции США против «Северного потока 2»

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU — Правительство ФРГ хочет, чтобы газопровод «Северный поток 2» был достроен, несмотря на санкции США, которые Берлин считает экстерриториальными и противозаконными, подтвердила канцлер Германии Ангела Меркель.

«Мы считаем эти экстерриториальные санкции, действие которых выходит за пределы территории США, неправомерными», — сказала она во вторник в ходе визита в Штральзунд, ее цитирует агентство Dpa.

По словам канцлера, газопровод должен быть достроен.

В начале августа три американских сенатора-республиканца Тэд Круз, Том Коттон и Рон Джонсон предупредили германскую компанию Fahrhafen Sassnitz GmbH, которая управляет портом Мукран, о том, что она может подпасть под санкции, связанные с проектом «Северный поток 2».

Меркель неоднократно заявляла, что проект «Северного потока 2» должен быть реализован. Так, после предполагаемого отравления российского оппозиционера Алексея Навального канцлер ФРГ выразила мнение, что увязывать этот инцидент со строительством газопровода неправильно.

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