Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 2 сентябряСоглашение о строительстве МКС, основание министерства финансов в США и другие события, произошедшие в этот день
Фоторепортажи
16«Курск»: история одной трагедии
12Нефтяная труба: Маврикий пытаются спасти от катастрофы
04:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Путин выступит в ООН

Президент России Владимир Путин выступит в рамках 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на список выступающих, присланный организацией.

Выступление российского лидера планируется 22 сентября. Путин значится в списке выступающих под седьмым номером.

Помимо Путина, в этот день также прозвучат речи президента Бразилии Жаира Болсонару, американского лидера Дональда Трампа, президента Турции Реджепа Эрдогана, лидера Китая Си Цзиньпина, а также президента Чили Себастьяна Пиньера и кубинского лидера Мигеля Диас-Канеля.

75-я сессия Генассамблеи ООН откроется 15 сентября. Неделя высокого уровня пройдет с 21 по 29 сентября. В этом году каждая страна-член, страна-наблюдатель и Европейский союз могут представить заранее записанное заявление лидера страны.

Путин: я не царствую. Я работаю каждый день
Во время загрузки произошла ошибка.
27 августа© Ньюстюб
 Путин поставил Медведеву новую задачу
Доктор Мясников прокомментировал произошедшее с Навальным
РАН обсудит утрату права на экспертизу работы научных центров
Умерла актриса Ирина Печерникова
Курс доллара на мировом рынке обновил минимум с апреля 2018 года
Кадыров назначил свою дочь первым замминистра культуры Чечни
Что стало известно о Мелании Трамп из книги-разоблачения
Автор хита I Like to Move It умер в возрасте 49 лет
Здоровье
Чедвик Боузман и еще 11 звезд, скрывавших смертельные болезни Кто из знаменитостей оставлял свои заболевания в тайне.
Hi-Tech
Как разблокировать аккаунт «ВКонтакте» Что делать, если доступ на собственную страницу закрыт
Авто
Иногда они возвращаются: тест нового Opel Grandland X Марка Opel покинула российский рынок несколько лет назад. И вот теперь она возвращается в нашу страну с новым кроссовером Grandland X
Кино
Ивлеева показала себя в купальнике на съемках «Орла и решки» Ранее зрители вернули звезду в шоу, поддержав флешмоб в сети
Новости партнеров
Редкие кадры дочери Шойгу. Она просто удивительна (фото)
Ефремову утвердили окончательное обвинение
Расследование дела Ефремова завершено. Окончательное обвинение
Выплата 18 000 рублей пенсионерам старше 55 лет утверждена законодательно
Gnezdo.ru
Младший сын Валерии женился
Кумир 90-х Таня Овсиенко: как она выглядит сейчас
Дед - кумир миллионов. А вот как выглядит внук
Полюбуйся, какими стали девочки Алсу: не узнать
Дом
Заброшено: как выглядит Россия, из которой ушли люди
Как обновить ремонт своими руками за месяц отпуска
«Черкизон»: как в 2020 году выглядит территория одиозного рынка
Многоквартирный дом в российском регионе смыло дождем
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь