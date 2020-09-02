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05:58 (мск), источник: Интерфакс

Помпео объявил о планах США усилить экономическое давление на Китай

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU — Соединенные Штаты планируют принять новые меры экономического влияния на Китай, соответствующие заявления могут быть сделаны «в ближайшие дни и недели», заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Fox Business.

По его мнению, из-за бездействия предыдущих американских администраций, которые не обращали внимания на «вызовы» со стороны КНР, «миллионы рабочих мест были потеряны за последние 20 лет».

«Мы будем сопротивляться им. Президент Трамп будет противостоять им на каждом фронте», — сказал Помпео.

В качестве примера он упомянул введенные ограничения на деятельность китайской телекоммуникационной компании Huawei и анонсировал «еще более широкие усилия».

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«Я думаю, что в ближайшие дни и недели будут сделаны заявления, из которых будет ясно, что Соединенные Штаты очень серьезно противостоят этому, и все это на благо американской экономики», — добавил госсекретарь США.

В 2019 году Вашингтон внес Huawei в список компаний, представляющих угрозу национальной безопасности США, в связи с чем для работы с китайским производителем телекоммуникационного оборудования американским компаниям необходимо получать соответствующие лицензии.

В августе 2020 года Трамп подписал указ, фактически установивший 45-дневный дедлайн для китайской компании ByteDance, владеющей приложением TikTok, в течение которого она должна продать свой американский бизнес компании из США под угрозой закрытия. В администрации Трампа считают, что TikTok угрожает экономической и национальной безопасности США, поскольку дает китайским властям доступ к данным американцев, собираемым приложением.

Кроме того, администрация США блокирует доступ к американскому рынку Tencent Holdings, China Telecom и ряду других китайских компаний.

 Помпео объявил о планах США усилить экономическое давление на Китай
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