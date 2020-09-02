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07:42 (мск), источник: ТАСС

Трамп заявил, что Байдену перед дебатами нужно пройти проверку на допинг

Президент США подчеркнул, что готов пройти аналогичную проверку.

НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп считает, что кандидату в президенты США от демократов Джозефу Байдену перед предвыборными дебатами следует пройти проверку на допинг, поскольку он якобы может принимать некие стимулирующие препараты. Об этом хозяин Белого дома заявил в интервью журналистам телеканала Fox News, которое вышло в эфир во вторник.

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«Во время минувших дебатов я наблюдал за Байденом, он выступал ужасно», — сказал Трамп. Политики, претендовавшие на выдвижение кандидатом в президенты США от демократов, провели серию публичных дискуссий в конце прошлого года и начале текущего. Вместе с тем на других дебатах Байден, по словам Трампа, выступал гораздо лучше.

«Он не был Уинстоном Черчиллем, но он был нормален», — пояснил американский лидер.

«По моему мнению, он принимает что-то стимулирующее», — сказал Трамп. Президент подчеркнул, что готов пройти аналогичную проверку. «Нам обоим следует пройти тест на допинг», — сказал американский лидер.

Трамп ранее неоднократно выражал уверенность в том, что Байден не сможет дискутировать с ним на равных, в том числе из-за преклонного возраста. Байден заявил в конце августа, что не намерен отказываться от участия в предвыборных дебатах с действующим американским лидером.

Первые дебаты Трампа и Байдена, как планируется, состоятся 29 сентября в Кливленде (штат Огайо), вторые — 15 октября в Майами (штат Флорида), третьи — 22 октября в Нэшвилле (штат Теннесси). 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.

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