07:42 (мск), источник: ТАСС
Трамп заявил, что Байдену перед дебатами нужно пройти проверку на допинг
Президент США подчеркнул, что готов пройти аналогичную проверку.
«Во время минувших дебатов я наблюдал за Байденом, он выступал ужасно», — сказал Трамп. Политики, претендовавшие на выдвижение кандидатом в президенты США от демократов, провели серию публичных дискуссий в конце прошлого года и начале текущего. Вместе с тем на других дебатах Байден, по словам Трампа, выступал гораздо лучше.
«Он не был Уинстоном Черчиллем, но он был нормален», — пояснил американский лидер.
«По моему мнению, он принимает
Трамп ранее неоднократно выражал уверенность в том, что Байден не сможет дискутировать с ним на равных, в том числе
Первые дебаты Трампа и Байдена, как планируется, состоятся 29 сентября в Кливленде (штат Огайо), вторые — 15 октября в Майами (штат Флорида), третьи — 22 октября в Нэшвилле (штат Теннесси). 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.