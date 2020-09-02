Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах

В пояснительной записке к документу указывается, что запрет необходим «в связи с развитием современных технологий и с целью защиты прав продавцов книг и иных непериодических печатных изданий».
При этом документ предусматривает, что покупателю должен быть предоставлен доступ к «беспрепятственному ознакомлению» с содержанием продаваемых непериодических изданий.
Также, согласно проекту, розничные магазины смогут оформлять ценники как на бумажном носителе, так и при помощи других визуально доступных носителей информации, в том числе в электронном виде.
РБК направил запрос в крупнейшие российские издательства «Просвещение» и «Эксмо-АСТ».
По оценкам Роспечати, в 2019 году оборот книжной отрасли по печатным книгам в в стране по отношению к предыдущему году вырос почти на 3,4%. Объем рынка электронных книг в 2019 году продемонстрировал рост на 35% к уровню 2018 года. В ведомстве отметили, что это было результатом как активной деятельности издательств, выпускающих электронные книги, так и и итогом борьбы с книжным пиратством.
Ранее, в марте текущего года, издатели попросили премьер-министра Михаила Мишустина освободить печатную индустрию от всех налогов в 2020 году и от уплаты налога на прибыль за 2019 год. В письме говорилось, что потери отрасли от пандемии могут составить до 15 млрд руб., а до конца года сокращение продаж тиражей печатных СМИ может достичь 75%.