Медведев раскритиковал попытки вбросов о Второй Мировой войне

«Посмотрите, сколько всякой дряни, мусора по поводу Второй мировой войны, Великой Отечественной войны содержится в социальных сетях. Иногда читаешь — и волосы дыбом встают, поскольку либо это абсолютно лживая умышленная позиция, либо позиция, которая свидетельствует о дремучих представлениях или просто об отсутствии образования у тех, кто это пишет», — сказал Медведев на встрече с участниками Всероссийского молодёжного патриотического слета «ОстроVа-2020».
Он отметил, что подобные вбросы осуществляются иногда «на очень высоком уровне» — например, со стороны госдепа США.
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал удивительным то, что США в этом году не отметили вклад СССР в победу во Второй мировой войне, и заявил, что этому надо давать действенный отпор.
«В этом (году) Госдеп американский во время празднования дня победы специально написал, что США и их европейские союзники уничтожили фашистскую военную машину, сломали хребет нацистской Германии. Про Советский союз, флаг Красной армии — ни слова. Это просто удивительно», — сказал Медведев на встрече с участниками Всероссийского молодёжного патриотического слета «ОстроVа-2020».
Медведев поделился, что во времена его молодости также было много противоречий с партнерами по международному сообществу. Но никто не подвергал сомнению вклад Красной армии и Советского Союза в Победу над нацизмом. А сейчас, по словам Медведева, «это легко делается».
«Я просто прошу вас, обращаюсь к вам как к молодым патриотам, людям, которым в ближайшие годы придется принимать рычаги управления на себя — чтобы вы этому давали действенный отпор, и именно в том числе в социальных сетях», — обратился Медведев к участникам слета.