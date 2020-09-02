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13:04 (мск), источник: РИА Новости

Медведев раскритиковал попытки вбросов о Второй Мировой войне

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. В соцсетях содержится много лжи и мусора о Второй мировой войне, в том числе на высоком уровне — это либо умышленная позиция, либо отсутствие образования, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Источник: РИА Новости

«Посмотрите, сколько всякой дряни, мусора по поводу Второй мировой войны, Великой Отечественной войны содержится в социальных сетях. Иногда читаешь — и волосы дыбом встают, поскольку либо это абсолютно лживая умышленная позиция, либо позиция, которая свидетельствует о дремучих представлениях или просто об отсутствии образования у тех, кто это пишет», — сказал Медведев на встрече с участниками Всероссийского молодёжного патриотического слета «ОстроVа-2020».

Он отметил, что подобные вбросы осуществляются иногда «на очень высоком уровне» — например, со стороны госдепа США.

Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал удивительным то, что США в этом году не отметили вклад СССР в победу во Второй мировой войне, и заявил, что этому надо давать действенный отпор.
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«В этом (году) Госдеп американский во время празднования дня победы специально написал, что США и их европейские союзники уничтожили фашистскую военную машину, сломали хребет нацистской Германии. Про Советский союз, флаг Красной армии — ни слова. Это просто удивительно», — сказал Медведев на встрече с участниками Всероссийского молодёжного патриотического слета «ОстроVа-2020».

Медведев поделился, что во времена его молодости также было много противоречий с партнерами по международному сообществу. Но никто не подвергал сомнению вклад Красной армии и Советского Союза в Победу над нацизмом. А сейчас, по словам Медведева, «это легко делается».

«Я просто прошу вас, обращаюсь к вам как к молодым патриотам, людям, которым в ближайшие годы придется принимать рычаги управления на себя — чтобы вы этому давали действенный отпор, и именно в том числе в социальных сетях», — обратился Медведев к участникам слета.

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