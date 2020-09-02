В Белоруссии заявили об избежании украинского сценария цветной революции

«Сегодня нам приходится отвечать как на внутренние, так и на внешние, в первую очередь, вызовы. Причем последнее в большей степени предопределяет первое. Тем не менее, хочу сказать, что мы выдержали первый натиск. <…> Определенное политическое противостояние наблюдается, но, скажем, его уровень, накал уже значительно ниже», — сказал глава МИД во время переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
По его словам, взвешенная позиция Москвы помогает избежать неприкрытого вмешательства извне в ситуацию в Белоруссии, дает возможность перевести ее в более спокойное русло, а также наладить диалог с обществом.
Переговоры министров иностранных дел Белоруссии и России проходят в Москве. Это первый визит Макея после президентских выборов в республике, итоги которых спровоцировали массовые протестные акции.
Как отмечал член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько, главы МИД, скорее всего, обсудят подготовку к приезду в российскую столицу Александра Лукашенко. Точную дату визита пока не согласовали. Кроме того, в четверг Минск посетит премьер-министр России Михаил Мишустин.
Девятого августа состоялись президентские выборы в Белоруссии, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, набрав 80,1 процента голосов. Его главная соперница Светлана Тихановская получила 10,12 процента голосов.
Оппозиция эти результаты не признала и объявила о создании координационного совета по передаче власти. Сама Тихановская приняла решение покинуть страну и уехала в Литву. По словам ее доверенного лица, у бывшего кандидата в президенты не было иного выбора.
После объявления результатов в Белоруссии начались массовые несанкционированные акции, которые сперва жестко подавлялись силовиками. В первые дни против недовольных итогами голосования использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Впоследствии сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По данным МВД, во время протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, среди них — как минимум 120 силовиков. Минздрав сообщал о троих погибших.