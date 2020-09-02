Лавров сообщил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины

«Подобная деятельность ведется с территории Украины. Там есть и “Трезубец Степана Бандеры”*, есть и “С14”*, есть “Национальный корпус”*, есть “Правый сектор”*. Все эти структуры активно занимаются провоцированием радикальных действий в Минске и других городах Белоруссии», — уточнил он.
По словам главы МИД, на Украине существуют лагеря «по подготовке таких экстремистов»: в частности, в Волынской и Днепропетровской областях. Всего в республике сейчас находятся около 200 членов подобных группировок.
«Те, кто пытаются всеми правдами и неправдами спровоцировать беспорядки, спровоцировать нарушение законов, они прекрасно понимают, что такой национальный диалог оставит их на обочине истории. Поэтому они и пытаются свести все к экстремистским провокациям, пытаются спровоцировать правоохранителей. Мы будем категорически пресекать подобного рода попытки, тем более попытки использовать многосторонние структуры, в которых Россия и Беларусь участвуют, чтобы такими провокациями заниматься», — добавил министр.
Сегодня в Москве проходят переговоры Лаврова и его белорусского коллеги Владимира Макея. Это первый визит Макея в Россию после президентских выборов в республике, итоги которых спровоцировали массовые протестные акции.
*Запрещенные в России экстремистские организации