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14:55 (мск), источник: РИА Новости

Лавров сообщил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. У Москвы есть подтвержденная информация о том, что дестабилизацией ситуации в Белоруссии управляют с территории Украины, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Источник: РИА Новости

«Подобная деятельность ведется с территории Украины. Там есть и “Трезубец Степана Бандеры”*, есть и “С14”*, есть “Национальный корпус”*, есть “Правый сектор”*. Все эти структуры активно занимаются провоцированием радикальных действий в Минске и других городах Белоруссии», — уточнил он.

По словам главы МИД, на Украине существуют лагеря «по подготовке таких экстремистов»: в частности, в Волынской и Днепропетровской областях. Всего в республике сейчас находятся около 200 членов подобных группировок.

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«Те, кто пытаются всеми правдами и неправдами спровоцировать беспорядки, спровоцировать нарушение законов, они прекрасно понимают, что такой национальный диалог оставит их на обочине истории. Поэтому они и пытаются свести все к экстремистским провокациям, пытаются спровоцировать правоохранителей. Мы будем категорически пресекать подобного рода попытки, тем более попытки использовать многосторонние структуры, в которых Россия и Беларусь участвуют, чтобы такими провокациями заниматься», — добавил министр.

Сегодня в Москве проходят переговоры Лаврова и его белорусского коллеги Владимира Макея. Это первый визит Макея в Россию после президентских выборов в республике, итоги которых спровоцировали массовые протестные акции.

*Запрещенные в России экстремистские организации

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