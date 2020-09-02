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14:05 (мск), источник: Коммерсантъ

Гору Куштау, разработкой которой хотела заняться БСК, признана природным памятником

Гора-шихан Куштау, которую «Башкирская содовая компания» (БСК) планировала использовать для добычи сырья, получила статус особо охраняемой природной территории — памятника природы, сообщил член Общественной палаты Ростислав Мурзагулов. Планы компании привели к протестам в регионе.

Источник: Администрация Главы Республики Башкортостан

Гора Куштау входит в цепочку древних шиханов — коралловых рифов, которые образовались на дне Пермского моря. Они внесены в список геологического наследия всемирного значения «Geosites». Подобные горы есть только в Австралии.

«Я созвонился с секретариатом (главы Башкирии Радия.—"Ъ») Хабирова. Они сегодня утром получили согласование по линии Минприроды России. Уже подписано постановление (правительства республики.—"Ъ), — сказал господин Мурзагулов на пресс-конференции в Общественной палате (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, власти отправили необходимые документы в конце августа, решение о присвоении статуса памятника природы планировалось принять к 4 сентября.

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Напомним, 15 и 16 августа на горе произошли столкновения активистов, выступающих против разработки горы, полиции и ЧОПа, нанятого БСК.

Глава Башкирии Радий Хабиров начал переговоры с протестующими и пообещал им, что шихан не будет разрабатываться. Он заявил, что «на эту гору никто не зайдет, пока мы не найдем компромиссное решение».

Позднее в ситуацию также вмешался президент России Владимир Путин. Он поручил Генпрокуратуре оценить сделки с активами содовой компании, заявив, что их итогом стала утрата контроля государства.

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