Гору Куштау, разработкой которой хотела заняться БСК, признана природным памятником

14:05 (мск), источник: Коммерсантъ
Гора Куштау входит в цепочку древних шиханов — коралловых рифов, которые образовались на дне Пермского моря. Они внесены в список геологического наследия всемирного значения «Geosites». Подобные горы есть только в Австралии.
«Я созвонился с секретариатом (главы Башкирии Радия.—"Ъ») Хабирова. Они сегодня утром получили согласование по линии Минприроды России. Уже подписано постановление (правительства республики.—"Ъ), — сказал господин Мурзагулов на
По его словам, власти отправили необходимые документы в конце августа, решение о присвоении статуса памятника природы планировалось принять к 4 сентября.
Напомним, 15 и 16 августа на горе произошли столкновения активистов, выступающих против разработки горы, полиции и ЧОПа, нанятого БСК.
Глава Башкирии Радий Хабиров начал переговоры с протестующими и пообещал им, что шихан не будет разрабатываться. Он заявил, что «на эту гору никто не зайдет, пока мы не найдем компромиссное решение».
Позднее в ситуацию также вмешался президент России Владимир Путин. Он поручил Генпрокуратуре оценить сделки с активами содовой компании, заявив, что их итогом стала утрата контроля государства.