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13:39 (мск), источник: Коммерсантъ

Кремль подтвердили видеовыступление Путина на Генассамблее ООН

Видеовыступление президента России Владимира Путина на 75-й сессии Генассамблеи ООН готовится, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Ранее сообщалось, что господин Путин внесен в список выступающих.

Источник: РИА "Новости"

«Действительно, председательствующая сторона выступила с инициативой, с учетом эпидемиологической ситуации она предложила, чтобы главы государств выступили посредством записи своих выступлений. Такое же приглашение получено и российской стороной. Это выступление сейчас прорабатывается и готовится», — сказал господин Песков журналистам.

По его словам, выступление запланировано на 20-ые числа сентября. Согласно предварительной программе, Владимир Путин должен выступить 22 сентября — седьмым по списку после лидеров Бразилии, США, Турции, Китая, Чили и Кубы. Неделя высокого уровня будет проходить с 22 по 29 сентября.

В июле британское издание The Times сообщило без ссылки на источник, что президент США Дональд Трамп планирует встретиться с Владимиром Путиным на сессии Генассамблеи ООН. Однако Дмитрий Песков заявил, что господин Путин пока не планирует ехать на мероприятие и встречаться там с господином Трампом. Источники «Ъ» в феврале сообщали, что Владимир Путин может выступить на открытии сессии.

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