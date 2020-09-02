Путин расширил выплаты ветеранам к 75-летию Победы

Председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн рассказал, что с соответствующим предложением выступил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
«Сергей Евгеньевич как председатель общественного совета партпроекта “Единой России” “Историческая память” инициировал обращение вместе с коллегами, руководителями других силовых ведомств, обращение в адрес президента», — отметил он.
Глава государства это предложение поддержал.
В апреле более миллиона человек получили единовременные выплаты от государства в размере 75 или 50 тысяч рублей.
Также им выдали по десять тысяч рублей, которые выделяются ежегодно.