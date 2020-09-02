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16:35 (мск), источник: РИА Новости

Путин расширил выплаты ветеранам к 75-летию Победы

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о распространении выплат к 75-летию Победы на участников борьбы с бандподпольем в Прибалтике, Белоруссии и на Украине, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Источник: РИА Новости

Председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн рассказал, что с соответствующим предложением выступил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

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«Сергей Евгеньевич как председатель общественного совета партпроекта “Единой России” “Историческая память” инициировал обращение вместе с коллегами, руководителями других силовых ведомств, обращение в адрес президента», — отметил он.

Глава государства это предложение поддержал.

В апреле более миллиона человек получили единовременные выплаты от государства в размере 75 или 50 тысяч рублей.

Также им выдали по десять тысяч рублей, которые выделяются ежегодно.

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