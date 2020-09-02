МИД Украины опроверг сообщения об отправке экстремистов в Белоруссию

В среду глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия обладает подтвержденными сведениями о том, что деятельность по дестабилизации ситуации в Белоруссии ведется с территории Украины.
«Четко буквально пять тезисов по теме: 200 украинских экстремистов, которых Украина якобы направила в Белоруссию для дестабилизации ситуации, и лагеря по подготовке экстремистов на Украине является плодом болезненной фантазии тех, кто предоставил такие данные моему российскому коллеге Сергею Лаврову», — написал Кулеба на своей странице в Facebook.
По его словам, Украина не вела, не ведет и не будет вести никакой подрывной деятельности против Белоруссии.
«Россия, наоборот, заявляет, что уже направила некоторых своих “специалистов” в Белоруссию и готова направить их еще больше. Попытки России представить своих зеленых человечков в Белоруссии как украинских экстремистов — это дешевый и проигрышный трюк», — написал министр, несмотря на то, что подобных заявлений от представителей РФ не звучало.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что создал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии, который будет задействован в случае необходимости. Глава государства отметил, что сделал это по инициативе Лукашенко.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.