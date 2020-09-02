В Кремле оценили заявление об отравлении Навального «Новичком»

Как сообщил в среду официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Зайберт, специалисты лаборатории бундесвера заявили, что Навальный был отравлен боевым веществом группы «новичок». Правительство ФРГ в связи с этим планирует связаться с Организацией по запрещению химического оружия. Сообщалось, что немецкий кабмин также уведомит партнеров по ЕС и НАТО о результатах обследования Навального, чтобы выработать общую реакцию, а МИД ФРГ вызовет посла России в Берлине и сообщит ему результаты обследования.
«Нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос агентства, информировал ли Берлин российскую сторону о своих выводах про «отравление» Навального «Новичком», и есть ли у РФ такие данные.
Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество, согласно заявлению, пока не известно.
Как заявлял РИА Новости заведующий отделением анестезиологии-реанимации № 1 НХМЦ имени Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день и подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент не обнаружено.
Главный врач омской больницы скорой медицинской помощи № 1, где лечили Навального, Александр Мураховский отметил, что диагноз отравление был основным при поступлении пациента, но лабораторные исследования его не подтвердили. В открытом письме омские медики выразили мнение, что их «пытаются очернить». В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, РФ выступает за тщательное расследование случившегося.