В Кремле напомнили о результатах анализов Навального до отправки в Берлин

«В целом мы подтверждаем, что готовы и заинтересованы в полном взаимодействии и обмене данными по этой теме с ФРГ», — заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
При этом, отвечая на вопрос, как в Кремле будут реагировать на заявление Берлина, Песков сказал: «В настоящий момент мы не можем квалифицированно отреагировать на упомянутые заявления».
«До вывоза больного в Берлин, в соответствии со всеми международными стандартами, был проведен целый комплекс анализов у нас в стране, никаких отравляющих веществ выявлено не было», — заявил Песков.
Представитель Кремля напомнил, что «Генеральная прокуратура РФ направила германской стороне официальный запрос, рассчитывая на то, что будет предоставлен официальный ответ». «Наши врачи также официально предложили обмен данными и пока не получили, к сожалению, ответ от немецких коллег», — добавил Песков.