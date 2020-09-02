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20:34 (мск), источник: РИА Новости

В Кремле напомнили о результатах анализов Навального до отправки в Берлин

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией по выяснению ситуации вокруг Алексея Навального, но Кремль отмечает, что на ранее отправленные официальные запросы Берлин ответов не дал.

Источник: Reuters

«В целом мы подтверждаем, что готовы и заинтересованы в полном взаимодействии и обмене данными по этой теме с ФРГ», — заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом, отвечая на вопрос, как в Кремле будут реагировать на заявление Берлина, Песков сказал: «В настоящий момент мы не можем квалифицированно отреагировать на упомянутые заявления».

«До вывоза больного в Берлин, в соответствии со всеми международными стандартами, был проведен целый комплекс анализов у нас в стране, никаких отравляющих веществ выявлено не было», — заявил Песков.

Представитель Кремля напомнил, что «Генеральная прокуратура РФ направила германской стороне официальный запрос, рассчитывая на то, что будет предоставлен официальный ответ». «Наши врачи также официально предложили обмен данными и пока не получили, к сожалению, ответ от немецких коллег», — добавил Песков.

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