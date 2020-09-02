20:10 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Дональд Трамп приехал в охваченный протестами город и ситуацию не улучшил
Американский президент Дональд Трамп высоко оценил результаты своей поездки в Кеношу — город в штате Висконсин, где ранее
«Джо Байден (кандидат в президенты США от демократов.— “Ъ”) не на стороне правоохранительных органов, и это было абсолютно очевидно на фоне моей очень успешной вчерашней поездки в Кеношу, — написал Дональд Трамп в среду на своей странице в Twitter.— Мы быстро решили проблему, жители Висконсина очень высоко это оценили».
Кеноша — крайне примечательный город, волею судеб оказавшийся в центре дискуссий о расовых вопросах, протестах и их влиянии на электоральные перспективы кандидатов в президенты. Дело в том, что еще до инцидента с Джейкобом Блейком Висконсин считался «колеблющимся штатом», где победу мог бы одержать и Дональд Трамп, и Джо Байден.
Уровень поддержки движения «Жизни черных важны» (Black Lives Matter, BLM) в штате действительно падает. В июне 59% зарегистрированных избирателей его поддерживали, а 27% выступали против, протесты одобряли 61%, критиковали — 36%. Спустя шесть недель картина изменилась довольно значительно: по BLM показатели составили 49% на 37%, по протестам — 48% на 48%. Эта динамика отражается и на популярности Дональда Трампа: если в конце июня преимущество Джо Байдена составляло от 6,5% до 8%, то сейчас упало до 3,5%.
Безусловно, президент и его соратники эту динамику видят: кроме того, они уже несколько недель пытаются сместить фокус гонки с вопросов борьбы с вирусом и восстановления экономики на вопрос восстановления законности и порядка на фоне протестов. Именно потому визит Трампа в Кеношу, ставшую известной и
До вылета Трамп успел сделать ряд примечательных заявлений, в частности, обрушился с критикой на управляемые демократами города. «Я думаю, многие сегодня смотрят на города, которыми управляют демократы, и испытывают омерзение. Они видят, что происходит, и не верят, что все это происходит в нашей стране. Я сам не верю. Одна из причин, почему я сегодня еду — это успех в закрытии города, который бы просто сожгли дотла. Все немедленно остановилось с прибытием национальной гвардии», — сказал он перед посадкой на борт номер один.
В «колеблющейся» Кеноше президент осмотрел пострадавшие от погромов кварталы в сопровождении неизменно поддерживаемых им полицейских и остановился около одного из разрушенных магазинов. «Мы поможем», — пообещал он владельцам и отметил, что местные стражи порядка хорошо сделали свою работу. Поговорив в общей сложности с шестью пострадавшими бизнесменами, глава Белого дома отправился в местную школу для участия в круглом столе по вопросам законности и охраны порядка. С семьей Джейкоба Блейка он встречаться не стал — глава государства отметил, что с родными пострадавшего встретиться хотел, но те потребовали «привлечь к этому делу юристов».
Факт в том, что насилие было страшное. Мы очень быстро положим ему конец, если нам дадут шанс", — сказал Дональд Трамп во время круглого стола, намекая на то, что во все охваченные протестами города можно отправить национальную гвардию, как это было сделано в Кеноше.
Он также подчеркнул, что жители города хотят закона и порядка и чтобы «полиция оставалась полицией».
Президент пообещал помочь городу и городским силам правопорядка: «Я настроен помочь восстановлению Кеноши. Мы выделим $1 млн вам, правоохранителям Кеноши, чтобы у вас были дополнительные деньги для работы. Также я выделяю $4 млн для помощи малому бизнесу, чьи здания подожгли или сожгли. Мы также направим $42 млн для охраны порядка в штате, в том числе на прямую поддержку стражей порядка, на дополнительных прокуроров для наказания преступников и на поддержку жертв преступлений».
«Очень понимаю, как ужасно проходить через все это. Мне не удалось поговорить с матерью (Джейкоба Блейка.— “Ъ”), рассказывают, что она замечательная женщина. Я говорил, однако, с ее пастором — чудесная женщина. Но вы видели, я говорил с пасторами: я знаю, о чем речь, и они понимают, что я чувствую», — поведал глава государства.
Впрочем, довольно быстро он вернулся к образу несгибаемого защитника полицейских. Когда во время круглого стола журналисты спросили у двух присутствовавших на встрече чернокожих пасторов, считают ли они полицейское насилие системной проблемой, глава Белого дома вмешался в разговор: «Я так не думаю. Я думаю, полиция делает отличную работу, однако есть и плохие сотрудники. Есть и другая ситуация, когда они не могут справиться с мощнейшей нагрузкой и допускают промахи». Пасторам ответить на вопрос так и не дали.
Алексей Наумов