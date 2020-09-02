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2 сентября, источник: Коммерсантъ

Задержанных в Минске журналистов перевели в СИЗО на Окрестина

Журналистов белорусских СМИ, задержанных накануне при освещении студенческой акции протеста в Минске, отправили в изолятор на улице Окрестина, сообщили в пресс-службе минского ГУВД.

«Их доставят в Центр изоляции правонарушителей на Окрестина до суда», — заявили «РИА Новости» в пресс-службе. Автобус с задержанными журналистами выехал из Октябрьского РУВД около 21:00, уточняет «Интерфакс».

Журналисты обвиняются по ст. 23.34 КоАП Белоруссии (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Они были задержаны при выполнении своих профессиональных обязанностей. Суд Октябрьского района сегодня отправил в РУВД на доработку и устранение недостатков дела всех шести задержанных 1 сентября журналистов: Алексея Судникова и Надежды Калининой (Tut.by), Сергея Щеголева, Никиты Дуболеко и Марии Элешевич («Комсомольская правда в Беларуси»), а также Андрея Шавлюго (БелаПАН). Изначально вместе с ними были задержаны журналисты «РИА Новости» и НТВ, которых отпустили после проверки документов.

1 сентября на марш против результатов президентских выборов в центре Минска вышло более 1,5 тыс. студентов. Было задержано несколько десятков протестующих.

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