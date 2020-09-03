03:32 (мск), источник: Известия
Тише въедешь: когда ЕС откроет границу для россиян
Полноценное восстановление туризма произойдет не раньше весны, прогнозируют эксперты.
Открытие границ со странами ЕС и постепенное возобновление прямого транспортного сообщения может произойти до конца 2020 года, однако полное восстановление туризма ожидается лишь к весне. Об этом «Известиям» сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) и Общенациональном союзе индустрии Гостеприимства (ОСИГ). Этот процесс не будет затягиваться, несмотря на политическую напряженность в
Хотя о восстановлении туризма на европейском направлении говорить пока рано, открытие границ для россиян ожидается до конца этого года, заявил «Известиям»
Снятие всех ограничений и полноценное начало туристического сезона в Европе и во всем мире возможно в I квартале следующего года. Но открытие европейских границ может произойти гораздо раньше — мы надеемся, что это случится в IV квартале этого года.
Он отметил, что сейчас сложно строить прогнозы, ведь зачастую планы корректируются по ситуации.
В ближайшее время, по мнению эксперта, будет происходить восстановление регулярных рейсов в Европу — примерно раз в неделю — для определенных категорий россиян. Например, для тех, кто работает, учится или лечится там, а также для родственников граждан ЕС.
Одним из позитивных примеров снятия ограничений
О том, что россиянам удастся беспрепятственно отдохнуть в Европе не раньше весны, «Известиям» сообщили и в ОСИГ.
Полное открытие Евросоюза для российских туристов мы ожидаем не раньше марта.
— Однако это необходимо делать поступательно и осторожно, ведь в некоторых странах снова растет число пациентов с коронавирусом, — подчеркнул исполнительный директор ОСИГ Алексей Волков.
Многие рассчитывают, что вакцинация позволит ускорить процесс открытия границ. Однако COVID-19 до сих пор не изучен до конца, и есть вероятность, что инфекция будет мутировать, отметил эксперт.
Кроме эпидемиологических проблем, на Европу обрушились и политические потрясения. В Белоруссии 9 августа начались массовые протестные акции оппозиции после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий лидер страны Александр Лукашенко. В ходе митингов без объективных причин полиция задержала журналистов «Известий» и сотрудников других СМИ. Вскоре их депортировали на родину.
В Евросоюзе договорились о введении индивидуальных санкций в отношении отдельных представителей руководства Белоруссии за применение насилия против демонстрантов и за возможную фальсификацию выборов. Россия, в свою очередь, признала голосование состоявшимся, однако президент Владимир Путин отметил необходимость проведения реформ для стабилизации ситуации. При этом он заявил, что Москва придет на помощь Минску, если ситуация выйдет
Эти и другие политические противоречия, по мнению некоторых экспертов, могут затруднить переговоры по открытию границ. Однако с такой позицией не согласны в Европе.
— Список третьих стран, резидентам которых можно въезжать в страны ЕС в условиях пандемии, постоянно обновляется. Но здесь учитывается ситуация только с COVID-19, — сказала болгарский депутат Европарламента от социалистов.
При этом Елена Йончева отметила, что лишь один евродепутат от Польши Яцек Сариуш-Вольский предложил ввести санкции против России
О том, что политические факторы не повлияют на открытие границ, «Известиям» сообщили в посольствах Латвии, Литвы, Финляндии и Швеции в России, а также в
— Ежегодно ЕС посещают около 10 млн российских туристов. У нас пока нет полных данных за этот год, но мы ожидаем, что эти показатели будут ниже, учитывая ситуацию с пандемией коронавируса, — заявили в
В Совете ЕС «Известиям» сообщили, что регулярно проводят совещания по увеличению «зеленого списка» как на экспертном уровне, так и с участием послов третьих стран. В Международной организации гражданской авиации не смогли ответить на запрос «Известий» о сроках восстановления транспортного сообщения, отметив, что у института нет регулирующих функций.
При этом некоторые европейские страны снова возвращаются к применению ограничительных мер. Так,
— Тенденция к ужесточению действующих норм в борьбе с COVID-19 может в дальнейшем проявиться и в усилении контроля на границах, — подчеркнула первый секретарь, заведующая консульским отделом посольства России в Португалии Екатерина Спицына.
При этом в российских диппредставительствах выразили надежду, что процесс не будет политизирован.