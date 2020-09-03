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03:32 (мск), источник: Известия

Тише въедешь: когда ЕС откроет границу для россиян

Полноценное восстановление туризма произойдет не раньше весны, прогнозируют эксперты.

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Источник: Известия

Открытие границ со странами ЕС и постепенное возобновление прямого транспортного сообщения может произойти до конца 2020 года, однако полное восстановление туризма ожидается лишь к весне. Об этом «Известиям» сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) и Общенациональном союзе индустрии Гостеприимства (ОСИГ). Этот процесс не будет затягиваться, несмотря на политическую напряженность в российско-европейских отношениях из-за волнений в Белоруссии, заверили в Европарламенте, Еврокомиссии и диппредставительствах членов ЕС в РФ. В Совете Евросоюза «Известиям» заявили, что активно обсуждают открытие границ с третьими странами на экспертном уровне.

Пограничное состояние

Хотя о восстановлении туризма на европейском направлении говорить пока рано, открытие границ для россиян ожидается до конца этого года, заявил «Известиям» вице-президент АТОР Дмитрий Горин.

Снятие всех ограничений и полноценное начало туристического сезона в Европе и во всем мире возможно в I квартале следующего года. Но открытие европейских границ может произойти гораздо раньше — мы надеемся, что это случится в IV квартале этого года.
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Он отметил, что сейчас сложно строить прогнозы, ведь зачастую планы корректируются по ситуации.

В ближайшее время, по мнению эксперта, будет происходить восстановление регулярных рейсов в Европу — примерно раз в неделю — для определенных категорий россиян. Например, для тех, кто работает, учится или лечится там, а также для родственников граждан ЕС.

Одним из позитивных примеров снятия ограничений вице-президент АТОР назвал Турцию. Согласно официальной статистике, наплыв туристов не привел к новой волне заражений, потому что соблюдались все протокольные нормы безопасности.

О том, что россиянам удастся беспрепятственно отдохнуть в Европе не раньше весны, «Известиям» сообщили и в ОСИГ.

Полное открытие Евросоюза для российских туристов мы ожидаем не раньше марта.

— Однако это необходимо делать поступательно и осторожно, ведь в некоторых странах снова растет число пациентов с коронавирусом, — подчеркнул исполнительный директор ОСИГ Алексей Волков.

Энергия будущего
В поисках бесконечного источника

Многие рассчитывают, что вакцинация позволит ускорить процесс открытия границ. Однако COVID-19 до сих пор не изучен до конца, и есть вероятность, что инфекция будет мутировать, отметил эксперт.

Политические неурядицы

Кроме эпидемиологических проблем, на Европу обрушились и политические потрясения. В Белоруссии 9 августа начались массовые протестные акции оппозиции после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий лидер страны Александр Лукашенко. В ходе митингов без объективных причин полиция задержала журналистов «Известий» и сотрудников других СМИ. Вскоре их депортировали на родину.

В Евросоюзе договорились о введении индивидуальных санкций в отношении отдельных представителей руководства Белоруссии за применение насилия против демонстрантов и за возможную фальсификацию выборов. Россия, в свою очередь, признала голосование состоявшимся, однако президент Владимир Путин отметил необходимость проведения реформ для стабилизации ситуации. При этом он заявил, что Москва придет на помощь Минску, если ситуация выйдет из-под контроля и экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, перейдут определtнные границы. На этот случай России создала специальный резерв силовиков, который при необходимости может быть направлен в соседнюю страну оперативно, без согласования с Советом Федерации.

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Эти и другие политические противоречия, по мнению некоторых экспертов, могут затруднить переговоры по открытию границ. Однако с такой позицией не согласны в Европе.

При восстановлении транспортного сообщения ЕС будет учитывать только эпидемиологические критерии, заявила «Известиям» член подкомитета Европарламента по безопасности и обороне Елена Йончева.

— Список третьих стран, резидентам которых можно въезжать в страны ЕС в условиях пандемии, постоянно обновляется. Но здесь учитывается ситуация только с COVID-19, — сказала болгарский депутат Европарламента от социалистов.

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При этом Елена Йончева отметила, что лишь один евродепутат от Польши Яцек Сариуш-Вольский предложил ввести санкции против России из-за ситуации в Белоруссии.

О том, что политические факторы не повлияют на открытие границ, «Известиям» сообщили в посольствах Латвии, Литвы, Финляндии и Швеции в России, а также в пресс-службе Еврокомиссии, отметив, что в этом году турпоток россиян вряд ли получится восстановить.

— Ежегодно ЕС посещают около 10 млн российских туристов. У нас пока нет полных данных за этот год, но мы ожидаем, что эти показатели будут ниже, учитывая ситуацию с пандемией коронавируса, — заявили в пресс-службе Еврокомиссии.

В Совете ЕС «Известиям» сообщили, что регулярно проводят совещания по увеличению «зеленого списка» как на экспертном уровне, так и с участием послов третьих стран. В Международной организации гражданской авиации не смогли ответить на запрос «Известий» о сроках восстановления транспортного сообщения, отметив, что у института нет регулирующих функций.

В посольствах России в Австрии, Бельгии, Литве, Норвегии, Польше, Португалии, Финляндии и Швеции «Известиям» рассказали, что пока переговоры о восстановлении транспортного сообщения не ведутся.
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При этом некоторые европейские страны снова возвращаются к применению ограничительных мер. Так, из-за роста числа случаев заражений, а также в качестве превентивной меры в связи с началом учебного года и завершением сезона отпусков совет министров Португалии с 15 сентября вновь вводит на территории всей страны режим «полной готовности».

— Тенденция к ужесточению действующих норм в борьбе с COVID-19 может в дальнейшем проявиться и в усилении контроля на границах, — подчеркнула первый секретарь, заведующая консульским отделом посольства России в Португалии Екатерина Спицына.

При этом в российских диппредставительствах выразили надежду, что процесс не будет политизирован.

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