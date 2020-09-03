Трамп хочет лишить федерального финансирования Нью-Йорк и Вашингтон

«Моя администрация не позволит направлять доллары из федеральных налогов на финансирование городов, которые позволяют себе превратиться в зоны беззакония», — говорится в документе (цитата по Reuters). По мнению президента, нужно пересмотреть использование федеральных средств «юрисдикциями, допускающими анархию, насилие и разрушение».
С начала мая в некоторых городах США происходили массовые протесты с погромами. Демонстрации связаны с насилием со стороны полиции в отношении афроамериканцев. В некоторых случаях президент направлял в города нацгвардию.
Ранее Трамп посетил Кеношу — город в штате Висконсин, где ранее из-за ранения полицейскими чернокожего Джейкоба Блейка начались протесты, беспорядки и погромы. Он пообещал помочь городу и городским силам правопорядка.