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15:43 (мск), источник: Коммерсантъ

Трамп хочет лишить федерального финансирования Нью-Йорк и Вашингтон

Президент США Дональд Трамп намерен лишить федерального финансирования города, которые не препятствуют анархии. Глава государства подписал соответствующий меморандум. Правительство начало проверку по выделению федеральных средств Нью-Йорку, Вашингтону, Портленду и Сиэтлу, в которых протесты против насилия полиции в отношении афроамериканцев сопровождались беспорядками.

Источник: AP 2020

«Моя администрация не позволит направлять доллары из федеральных налогов на финансирование городов, которые позволяют себе превратиться в зоны беззакония», — говорится в документе (цитата по Reuters). По мнению президента, нужно пересмотреть использование федеральных средств «юрисдикциями, допускающими анархию, насилие и разрушение».

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Трамп пригрозил лишить федерального финансирования Нью-Йорк и Вашингтон

С начала мая в некоторых городах США происходили массовые протесты с погромами. Демонстрации связаны с насилием со стороны полиции в отношении афроамериканцев. В некоторых случаях президент направлял в города нацгвардию.

Ранее Трамп посетил Кеношу — город в штате Висконсин, где ранее из-за ранения полицейскими чернокожего Джейкоба Блейка начались протесты, беспорядки и погромы. Он пообещал помочь городу и городским силам правопорядка.

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