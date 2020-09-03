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07:50 (мск), источник: Lenta.Ru

Помпео счел Китай опаснее России

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Китай представляет большую угрозу для страны, чем Россия. Об этом сообщает Fox News.

Источник: AP 2020

«Самая серьезная угроза для Соединенных Штатов со стороны иностранной державы исходит от Коммунистической партии Китая», — ответил политик. Помпео отметил, что Пекин наращивает вооруженные силы. По его словам, Китай внедрился в США так, «как этого не сделала Россия».

В феврале сообщалось, что в проекте американского бюджета на 2021 финансовый год Россия и Китай были названы основными угрозами для США. На противодействие России Белый дом предложил выделить 700 миллионов долларов. Эти средства пойдут на поддержку союзников США в Европе, Евразии и Центральной Азии и на укрепление общей безопасности. Дополнительно 24 миллиона долларов планируется потратить на борьбу с «российской пропагандой и дезинформацией».

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