Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Татуировки пережившим COVID-19 Мексиканский татуировщик Оми Дебуа делает бесплатные татуировки выжившим после COVID-19
Фоторепортажи
2710 дней, которые потрясли Минск
2285-летняя история московского троллейбуса
09:08 (мск), источник: РИА Новости

Россия возобновляет авиасообщение еще с тремя странами

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Россия открывает авиасообщение с Египтом, Объединенными Арабскими Эмиртами и Мальдивами, заявили в правительстве.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 08:28 MSK, 03.09
Инфицировано1 005 000+4 952
20.08
4785
21.08
4870
22.08
4921
23.08
4852
24.08
4744
25.08
4696
26.08
4676
27.08
4711
28.08
4829
29.08
4941
30.08
4980
31.08
4993
1.09
4729
2.09
4952
20.082.09
Скончалось17 414+115
20.08
110
21.08
90
22.08
121
23.08
73
24.08
65
25.08
120
26.08
115
27.08
121
28.08
110
29.08
111
30.08
68
31.08
83
1.09
123
2.09
115
20.082.09
Выздоровело821 169+5 464
20.08
6090
21.08
5820
22.08
6144
23.08
3162
24.08
2456
25.08
6652
26.08
6403
27.08
6411
28.08
5905
29.08
5917
30.08
2599
31.08
2405
1.09
6318
2.09
5464
20.082.09
Инфицировано26 033 729+275 949
20.08
264241
21.08
265918
22.08
270879
23.08
253676
24.08
230489
25.08
222482
26.08
248406
27.08
278144
28.08
285636
29.08
280324
30.08
256392
31.08
220909
1.09
260664
2.09
272317
20.082.09
Скончалось863 057+5 872
20.08
6543
21.08
5955
22.08
5622
23.08
5070
24.08
4455
25.08
4407
26.08
6412
27.08
6311
28.08
6003
29.08
5415
30.08
5219
31.08
3796
1.09
4188
2.09
6651
20.082.09
Выздоровело17 293 828+218 378
20.08
217891
21.08
204487
22.08
171105
23.08
195197
24.08
226756
25.08
206031
26.08
243121
27.08
215244
28.08
201279
29.08
198022
30.08
207371
31.08
209600
1.09
205616
2.09
254501
20.082.09
Источник: РИА Новости

«Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения со следующими странами: Египет (Каир), три рейса в неделю; Объединенные Арабские Эмираты (Дубай), два рейса в неделю; республика Мальдивы (аэропорт Велана), два рейса в неделю», — говорится в сообщении.

Решение было предложено оперативным штабом, исходя из озвученных ранее критериев (40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тысяч населения, не более 1% за 14 дней суточного прироста новых случаев и коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции за 7 дней не более 1) и на основе принципов взаимности.

Кроме того, принято решение об увеличении частоты воздушного сообщения со Швейцарией до 4 рейсов в неделю: 2 рейса «Аэрофлота» по маршруту Москва — Женева — Москва и 2 рейса Swiss Air по маршруту Цюрих — Москва — Цюрих. Ранее рейсы выполнялись авиакомпаниями с периодичностью один раз в неделю.

Читайте также
Тише въедешь: когда ЕС откроет границу для россиян

Куда можно улететь из России

Ранее свои границы для россиян открыли также Турция, Абхазия, Танзания, Черногория, Хорватия, Белоруссия, Великобритания, Сербия, Болгария, Куба, Доминикана и Мексика.

При этом у каждой страны свои правила для въезда: где-то достаточно справки о том, что у пассажира нет COVID-19, где-то обязателен двухнедельный карантин.

Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими государствами. Исключение составляли только рейсы, которыми россиян вывозят из-за границы (а иностранцев — из России), а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие перелеты.

Представители российских властей неоднократно подчеркивали, что дата открытия границ будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Глава «Аэрофлота»: Авиаотрасль РФ после пандемии восстановится быстрее мировой
Во время загрузки произошла ошибка.
09:23 (мск)© Ньюстюб
 Стали известны результаты вскрытия тела Валентины Легкоступовой
'Никогда не видел перед собой чудовища'. Депардье рассказал о Путине
Расчет не оправдался. Как ошибаются при начислении пенсий
В Вашингтоне полицейские застрелили афроамериканца
«Не возвращайтесь»: нью-йоркцы не хотят принимать богачей
Гидрометцентр предсказал погоду в России
Ученые узнали, легко ли заразиться коронавирусом в автобусе
Дэвид Блейн поднялся на семь километров на воздушных шарах
Здоровье
День, когда горят костры рябин: ищем диагнозы в песнях Проект Здоровье Mail.ru вспомнил несколько хитов и предположил, какими заболеваниями страдают их лирические герои.
Hi-Tech
Луна «ржавеет». Что происходит К этому может быть причастна Земля
Кино
Жена Смехова показала кадры с последних съемок Печерниковой Звезда фильма «Доживем до понедельника» скончалась на 75-м году жизни
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
квартирный вопрос 248
Опять про помощь свекрови 159
Как взрослым исправляют почерк? 106
Два имени, дилемма 97
Новости партнеров
Следствие закончило работу по делу Ефремова. Окончательное обвинение
Россиянин перешел границы дозволенного со своей знакомой
Мужчина разрезал 130-килограммовый арбуз: вот что было внутри...
Президент России вынудил Кипр отказаться от прикрытия олигархов
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь