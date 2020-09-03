09:08 (мск), источник: РИА Новости
Россия возобновляет авиасообщение еще с тремя странами
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Россия открывает авиасообщение с Египтом, Объединенными Арабскими Эмиртами и Мальдивами, заявили в правительстве.
«Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения со следующими странами: Египет (Каир), три рейса в неделю; Объединенные Арабские Эмираты (Дубай), два рейса в неделю; республика Мальдивы (аэропорт Велана), два рейса в неделю», — говорится в сообщении.
Решение было предложено оперативным штабом, исходя из озвученных ранее критериев (40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тысяч населения, не более 1% за 14 дней суточного прироста новых случаев и коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции за 7 дней не более 1) и на основе принципов взаимности.
Кроме того, принято решение об увеличении частоты воздушного сообщения со Швейцарией до 4 рейсов в неделю: 2 рейса «Аэрофлота» по маршруту Москва — Женева — Москва и 2 рейса Swiss Air по маршруту Цюрих — Москва — Цюрих. Ранее рейсы выполнялись авиакомпаниями с периодичностью один раз в неделю.
Ранее свои границы для россиян открыли также Турция, Абхазия, Танзания, Черногория, Хорватия, Белоруссия, Великобритания, Сербия, Болгария, Куба, Доминикана и Мексика.
При этом у каждой страны свои правила для въезда:
Представители российских властей неоднократно подчеркивали, что дата открытия границ будет зависеть от эпидемиологической ситуации.