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12:09 (мск), источник: Коммерсантъ

Лукашенко сменил госсекретаря Совбеза и главу КГБ

Президент Белоруссии назначил нового госсекретаря Совета безопасности и председателя КГБ, сообщило агентство БелТА. Госсекретарем Совбеза стал Валерий Вакульчик, который до этого возглавлял КГБ. И. о. председателя КГБ назначен Иван Тертель, руководивший до этого Комитетом госконтроля. И. о. председателя Комитета госконтроля назначен Василий Герасимов, который до этого был первым заместителем председателя комитета.

Источник: AP 2020
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«Мне кажется, что, будучи государственным секретарем, вместе с главой администрации (Игорем Сергеенко.—"Ъ»), зная направление этой работы, вы сможете объединить вокруг себя не только спецслужбы, но и правоохранительные органы. И выполнять те задачи, которые сегодня поставлены перед нами. И которые возникли новые — проблемы, угрозы и так далее",—прокомментировал назначение президент (цитата по БелТА).

До кадровой перестановки госсекретарем Совбеза был Андрей Равков. Он занял эту должность в январе 2020 года, до этого был министром обороны Белоруссии (2014−2020).

«Андрей Алексеевич (Равков.—"Ъ») же не чужой человек. Просто мне показалось, что он не совсем уютно себя чувствует в этом кресле. Ему, конечно, надо такую работу подобрать, чтобы он шевелился. Потому что в Министерстве обороны все-таки больше активность была, нежели в этом аппарате", — сказал господин Лукашенко.

Андрей Равков и Валерий Вакульчик докладывали Александру Лукашенко о задержании и аресте 33 россиян накануне выборов. В КГБ Белоруссии утверждали, что задержанные — бойцы «ЧВК Вагнера».

Сегодня, 3 сентября, в Белоруссию прибыл премьер-министр России Михаил Мишустин. В Минске он встретится с с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко и Александром Лукашенко.
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Вместе с главой правительства прибыли замглавы аппарата правительства Эльмир Тагиров, вице-премьер Алексей Оверчук, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр энергетики Александр Новак, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр культуры Ольга Любимова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и министр спорта Олег Матыцин.

В Белоруссии с 9 августа не утихают протесты, поводом к которым стали президентские выборы. Протестующие требуют пересмотров результатов выборов, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко, освобождения политзаключенных и расследования случаев превышения полномочий со стороны силовиков во время разгонов демонстрантов.

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