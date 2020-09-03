Лукашенко сменил госсекретаря Совбеза и главу КГБ

«Мне кажется, что, будучи государственным секретарем, вместе с главой администрации (Игорем Сергеенко.—"Ъ»), зная направление этой работы, вы сможете объединить вокруг себя не только спецслужбы, но и правоохранительные органы. И выполнять те задачи, которые сегодня поставлены перед нами. И которые возникли новые — проблемы, угрозы и так далее",—прокомментировал назначение президент (цитата по БелТА).
До кадровой перестановки госсекретарем Совбеза был Андрей Равков. Он занял эту должность в январе 2020 года, до этого был министром обороны Белоруссии (2014−2020).
«Андрей Алексеевич (Равков.—"Ъ») же не чужой человек. Просто мне показалось, что он не совсем уютно себя чувствует в этом кресле. Ему, конечно, надо такую работу подобрать, чтобы он шевелился. Потому что в Министерстве обороны все-таки больше активность была, нежели в этом аппарате", — сказал господин Лукашенко.
Андрей Равков и Валерий Вакульчик докладывали Александру Лукашенко о задержании и аресте 33 россиян накануне выборов. В КГБ Белоруссии утверждали, что задержанные — бойцы «ЧВК Вагнера».
Сегодня, 3 сентября, в Белоруссию прибыл премьер-министр России Михаил Мишустин. В Минске он встретится с с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко и Александром Лукашенко.
Вместе с главой правительства прибыли замглавы аппарата правительства Эльмир Тагиров, вице-премьер Алексей Оверчук, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр энергетики Александр Новак, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр культуры Ольга Любимова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и министр спорта Олег Матыцин.
В Белоруссии с 9 августа не утихают протесты, поводом к которым стали президентские выборы. Протестующие требуют пересмотров результатов выборов, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко, освобождения политзаключенных и расследования случаев превышения полномочий со стороны силовиков во время разгонов демонстрантов.