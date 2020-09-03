Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Ученые назвали сновидения продолжением реальности Гипотеза непрерывности сновидений утверждает, что сны являются продолжением реальной жизни
Фоторепортажи
12Нефтяная труба: Маврикий пытаются спасти от катастрофы
20Как тушат лесные пожары в России
13:46 (мск), источник: Коммерсантъ

Россиянам открыли Египет, Турцию и Мальдивы

Рейсы будут осуществляться два-три раза в неделю.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:28 MSK, 03.09
Инфицировано1 009 995+4 995
21.08
4870
22.08
4921
23.08
4852
24.08
4744
25.08
4696
26.08
4676
27.08
4711
28.08
4829
29.08
4941
30.08
4980
31.08
4993
1.09
4729
2.09
4952
3.09
4995
21.083.09
Скончалось17 528+114
21.08
90
22.08
121
23.08
73
24.08
65
25.08
120
26.08
115
27.08
121
28.08
110
29.08
111
30.08
68
31.08
83
1.09
123
2.09
115
3.09
114
21.083.09
Выздоровело826 935+5 766
21.08
5820
22.08
6144
23.08
3162
24.08
2456
25.08
6652
26.08
6403
27.08
6411
28.08
5905
29.08
5917
30.08
2599
31.08
2405
1.09
6318
2.09
5464
3.09
5766
21.083.09
Инфицировано26 056 777+275 434
21.08
265918
22.08
270879
23.08
253676
24.08
230489
25.08
222482
26.08
248406
27.08
278144
28.08
285636
29.08
280324
30.08
256392
31.08
220909
1.09
260664
2.09
272317
3.09
278911
21.083.09
Скончалось863 577+5 810
21.08
5955
22.08
5622
23.08
5070
24.08
4455
25.08
4407
26.08
6412
27.08
6311
28.08
6003
29.08
5415
30.08
5219
31.08
3796
1.09
4188
2.09
6651
3.09
6032
21.083.09
Выздоровело17 312 020+218 344
21.08
204487
22.08
171105
23.08
195197
24.08
226756
25.08
206031
26.08
243121
27.08
215244
28.08
201279
29.08
198022
30.08
207371
31.08
209600
1.09
205616
2.09
254501
3.09
219681
21.083.09
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Россия открывает полеты по международным туристическим направлениям — в Египет, ОАЭ и на Мальдивы. Пока будут выполняться лишь три рейса в неделю в Каир, а также по два в Дубай и на Мальдивы.

Туроператоры говорят о том, что эти направления традиционно пользовались популярностью у российских туристов в зимнее время.

В то же время авиационные эксперты отмечают, что даже небольшое число рейсов в эти страны важно для укрепления доверия пассажиров и возобновления долгосрочных бронирований. Сейчас пассажиры по-прежнему опасаются брать билеты заранее из-за возможной отмены рейсов.

Россия возобновляет международное авиасообщение еще с тремя странами — Египтом, ОАЭ и Мальдивами, следует из распоряжения правительства. Так, в Каир будут осуществляться три рейса в неделю, в Дубай и республику Мальдивы (аэропорт Велана) — по два рейса в неделю.

До этого улететь за рубеж можно было только в Турцию, Великобританию, Танзанию и Швейцарию. Рейсы туда были открыты в августе. При этом список российских аэропортов, доступных для таких вылетов, все еще ограничен Москвой, Жуковским, Петербургом, Ростовом-на-Дону, Казанью, Калининградом и Новосибирском.

Перечень открытых для полетов стран дополняется на основе принципа взаимности, а также исходя из следующих критериев: случаи заболевания коронавирусом не превышают 40 на 100 тыс. человек, среднесуточное увеличение числа новых случаев за 14 дней не превышает 1%, текущая скорость передачи составляет менее единицы.

Кроме того, правительство сообщило об увеличении частоты воздушного сообщения со Швейцарией до четырех рейсов в неделю: два рейса «Аэрофлота» по маршруту Москва—Женева—Москва и два рейса Swiss Air по маршруту Цюрих—Москва—Цюрих. Ранее рейсы выполнялись с периодичностью один раз в неделю.

Египет, ОАЭ и Мальдивы — популярные направления у российских туристов в зимний период.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин сообщил «РИА Новости», что спрос на туры по этим направлениям высокий, однако пока квоты на вылет в эти страны совсем небольшие.

Русский атом
75 лет великой мечты

Глава Infomost Борис Рыбак называет любое открытие международных направлений в нынешних условиях позитивным.

Он отмечает, что восстановление отрасли займет время, и возобновление рейсов в тот же Каир покажет клиентам, что самолеты летают, и пассажиры вновь начнут делать глубокие бронирования, чтобы добраться до египетских курортов ближе к зиме. Как сообщал «Ъ», путешественники пока избегают долгосрочных бронирований, опасаясь отмен рейсов на фоне новых ограничений. В лучшие годы Египет и Турция давали суммарно 10 млн пассажиров, и всем заново нужно учиться летать по этим направлениям, продолжает Борис Рыбак. Он напоминает, что, по данным АЭВТ, убыток российских авиакомпаний от пассажирских перевозок по итогам полугодия составил беспрецедентный 121 млрд руб.

Ольга Никитина

 Назван яд, которым отравили Навального
Судья отказала в просьбе адвокатов Ефремова
Михаил Ефремов в суде признал свою вину в ДТП
Ученые: дети могут быть заразны даже с антителами к коронавирусу
Расчет не оправдался. Как ошибаются при начислении пенсий
В ООН назвали лучшую страну проживания для детей
Маккензи Скотт стала самой богатой женщиной в мире
Назван регион России с самой плохой погодой в ближайшие дни
Gnezdo.ru
5 вещей, которые не позволит себе умная женщина
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Обычай чеченской свадьбы: что делают с девушкой
Hi-Tech
Триумфальное возвращение «раскладушек» Новая веха в эволюции смартфонов.
Кино
Елена Валюшкина сменила имидж ради роли Актриса показала себя в образе платиновой блондинки
Новости партнеров
Редкие кадры дочери Шойгу. Она просто удивительна (фото)
Ефремову утвердили окончательное обвинение
Суд предъявил Ефремову окончательное обвинение
Так было – так не будет. Совбез РФ призвал лишить США монополии на интернет
Gnezdo.ru
Младший сын Валерии женился
Кумир 90-х Таня Овсиенко: как она выглядит сейчас
Звезды российской эстрады, родившие от чужих мужей
Дед - кумир миллионов. А вот как выглядит внук
Леди
В моду резко ворвались слаксы: что это такое и как носить (фото) Стилист Ксения Ионова предлагает расширить горизонты и не носить одно и то же. Читай обзор самых актуальных брюк.
Дом
Заброшено: как выглядит Россия, из которой ушли люди
Как обновить ремонт своими руками за месяц отпуска
«Черкизон»: как в 2020 году выглядит территория одиозного рынка
Многоквартирный дом в российском регионе смыло дождем
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь