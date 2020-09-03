13:46 (мск), источник: Коммерсантъ
Россиянам открыли Египет, Турцию и Мальдивы
Рейсы будут осуществляться
Россия открывает полеты по международным туристическим направлениям — в Египет, ОАЭ и на Мальдивы. Пока будут выполняться лишь три рейса в неделю в Каир, а также по два в Дубай и на Мальдивы.
В то же время авиационные эксперты отмечают, что даже небольшое число рейсов в эти страны важно для укрепления доверия пассажиров и возобновления долгосрочных бронирований. Сейчас пассажиры
Россия возобновляет международное авиасообщение еще с тремя странами — Египтом, ОАЭ и Мальдивами, следует из распоряжения правительства. Так, в Каир будут осуществляться три рейса в неделю, в Дубай и республику Мальдивы (аэропорт Велана) — по два рейса в неделю.
До этого улететь за рубеж можно было только в Турцию, Великобританию, Танзанию и Швейцарию. Рейсы туда были открыты в августе. При этом список российских аэропортов, доступных для таких вылетов, все еще ограничен Москвой, Жуковским, Петербургом,
Кроме того, правительство сообщило об увеличении частоты воздушного сообщения со Швейцарией до четырех рейсов в неделю: два рейса «Аэрофлота» по маршруту Москва—Женева—Москва и два рейса Swiss Air по маршруту Цюрих—Москва—Цюрих. Ранее рейсы выполнялись с периодичностью один раз в неделю.
Глава Infomost Борис Рыбак называет любое открытие международных направлений в нынешних условиях позитивным.
Он отмечает, что восстановление отрасли займет время, и возобновление рейсов в тот же Каир покажет клиентам, что самолеты летают, и пассажиры вновь начнут делать глубокие бронирования, чтобы добраться до египетских курортов ближе к зиме. Как сообщал «Ъ», путешественники пока избегают долгосрочных бронирований, опасаясь отмен рейсов на фоне новых ограничений. В лучшие годы Египет и Турция давали суммарно 10 млн пассажиров, и всем заново нужно учиться летать по этим направлениям, продолжает Борис Рыбак. Он напоминает, что, по данным АЭВТ, убыток российских авиакомпаний от пассажирских перевозок по итогам полугодия составил беспрецедентный 121 млрд руб.
Ольга Никитина