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13:36 (мск), источник: Интерфакс

Песков не считает, что отравление Навального могло быть кому-либо выгодно

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU — В Кремле не видят никаких поводов для обвинения российского государства в связи со случившимся с Алексеем Навальным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Источник: Reuters

На вопрос, кому могло быть выгодно отравление оппозиционера, он ответил, что не может этого сказать.

«Не думаю вообще, что кому-то это могло быть выгодно. Если просто трезво смотреть на происходящее, — сказал Песков. — Я бы аккуратно говорил насчет обвинения российского государства. Все-таки обвинений нет и нет никакого повода для обвинений российского государства».

«Никакие обвинения мы не склонны воспринимать в этой связи», — добавил он. Также в Кремле, по его словам, не видят оснований для введения из-за этого санкций против России и против проекта «Северный поток 2».

Особые заявления или переговоры с Меркель

В связи с заявлениями правительства Германии и канцлера Ангелы Меркель о том, что Навального отравили веществом из группы «Новичок», Владимир Путин не планирует специальных заявлений. Также он не планирует побеседовать с Меркель.

«Пока контактов между президентом и канцлером не было. Пока в ближайшее время каких-либо согласованных контактов также нет», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, общались ли Путин и Меркель после заявления немецкой стороны об отравлении оппозиционера Алексея Навального.

Он заметил, что два лидера достаточно часто общаются по телефону. «Поэтому, наверно, если одна из сторон посчитает необходимым, то такие контакты смогут состояться», — заметил пресс-секретарь.

«Мы, безусловно, не хотели бы, чтобы наши партеры в Германии, других европейских странах, спешили с какими-то оценками, мы предпочли бы находиться в диалоге», — продолжил он.

Отсутствие информации от ФРГ

Заявление канцлера может говорить о том, что у специалистов ФРГ имеются какие-то существенные результаты исследования здоровья Навального, но Россия, не будучи знакома с ними, не может давать свою оценку, отметил Песков.

«Мы надеемся, что удастся установить причины произошедшего, мы в этом заинтересованы, мы этого хотим, и для этого нам нужна информация из Германии. Информации из Германии мы пока не имеем», — добавил он.

Он напомнил, что Генпрокуратура России направила в ФРГ запрос о правовой помощи, Берлин его получил, но ответа до сих пор не дал.

Он отметил, что послу в Берлине также не было предоставлено конкретной информации о результатах исследований германских специалистов, которые позволили прийти к выводу об отравлении Навального.

«Мы заинтересованы в установлении причин произошедшего с берлинским пациентом. Наши следственные органы проводят необходимые проверочные действия, этим действиям однозначно поможет информация германской стороны. До сих пор какой-либо информации мы не получили. Надеемся, что это произойдет в ближайшее время», — сказал Песков.

Российское расследование

«МВД выполняет доследственную проверку, все необходимые действия, и эти действия выполняются без какого-либо указания президента. Здесь нет никакой необходимости для указания президента», — напомнил пресс-секретарь, отвечая на вопрос, будет ли Путин просить СКР возбудить уголовное дело по ситуации с Навальным.

На вопрос о том, считают ли в Кремле, что по-прежнему нет повода для возбуждения уголовного дела для расследования произошедшего с оппозиционером, Песков ответил: «Мы не имеем информации от наших коллег в Берлине. Все анализы, которые были взяты, все образцы биологических проб и так далее не позволили нашим специалистам — это и врачи, и токсикологи, и так далее — не позволили выявить какие-либо отравляющие вещества».

«Вчера мы услышали из Берлина, что однозначно установлено отравляющее вещество, более того, заявлено, что это химическое боевое отравляющее вещество нервнопаралитического действия. Если это так, то для наших доследственных проверочных действий, которые выполняют наши следователи, необходимо знать, что же выявили, установили наши германские коллеги. Надеемся, что мы получим эту информацию», — добавил пресс-секретарь президента.

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13:59 (мск)© Ньюстюб
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