Лукашенко: если бы не Россия, Белоруссии было бы сейчас непросто

«Оно (вмешательство.— “Ъ”) происходит из Польши, Чехии, Литвы и Украины, что нас больше всего настораживает. Вы вчера слышали заявление министра иностранных дел России Лаврова, который уже в открытую (он вообще человек очень сдержанный в этом отношении, осторожный) заявил, что происходит на границе. Мы реагируем на любые негативные телодвижения в адрес Беларуси», — сказал президент журналистам (цитата по БелТА).
Накануне, 2 сентября, на встрече в Москве с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем Сергей Лавров заявил, что в Белоруссии для дестабилизации ситуации находятся около 200 украинских экстремистов. Киев назвал заявление Москвы фантазией. Ранее власти Украины заявляли о необходимости новых выборов в Белоруссии и осуждали силовое подавление протестов. 27 августа Украина приостановила все контакты с Белоруссией.