Глава Черногории объявил о переходе его партии в оппозицию

В Черногории в воскресенье прошли парламентские выборы, по предварительным итогам которых суммарный результат оппозиции превзошел результат правящей ДПС и ее коалиционных партнеров.
В среду правившая свыше 30 лет партия Джукановича заявила о готовности формировать парламентское большинство без радикальной просербской оппозиции, косвенно пригласив еврореформистскую URA к сотрудничеству.
«Мы готовы принять результаты выборов и быть ответственной (и) сильнейшей оппозиционной партией… Мы посмотрим, сможет ли эта … трехсторонняя коалиция … действительно сформировать правительство», — приводит агентство слова Джукановича австрийскому телеканалу ORF.
Джуканович отметил, что его партия примет результат выборов, и что «трехчленная коалиция», которая до сих пор оставалась оппозицией, получит 41 мандат из 80.
Ранее генеральный секретарь движения URA Милета Радованич заявил РИА Новости, что коалиция «Черным по белому» вокруг движения URA, как и ее коллеги по оппозиции, выступает за перемены в стране и не планирует принять приглашения к сотрудничеству от ДПС Джукановича.