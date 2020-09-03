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18:16 (мск), источник: РИА Новости

Суд продлил арест Фургалу до декабря

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Басманный суд Москвы еще на три месяца оставил в СИЗО бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала, обвиняемого в причастности к организации убийств, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: РИА Новости

«Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, продлить меру пресечения в виде содержания под стражей», — огласила решение судья Евгения Николаева.

Срок ареста установлен до 9 декабря, добавила судья.

Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО «Лефортово», виновным себя не признает. СК заявил о неопровержимых доказательствах причастности Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также к покушению на Александра Смольского.

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