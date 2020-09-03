Суд продлил арест Фургалу до декабря

«Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, продлить меру пресечения в виде содержания под стражей», — огласила решение судья Евгения Николаева.
Срок ареста установлен до 9 декабря, добавила судья.
Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО «Лефортово», виновным себя не признает. СК заявил о неопровержимых доказательствах причастности Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также к покушению на Александра Смольского.