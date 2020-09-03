Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Татуировки пережившим COVID-19 Мексиканский татуировщик Оми Дебуа делает бесплатные татуировки выжившим после COVID-19
Фоторепортажи
20Как тушат лесные пожары в России
9Как прошел День знаний на фоне пандемии
19:26 (мск), источник: ТАСС

Эксперт: одним из итогов выборов в сентябре станет рост числа фракций в заксобраниях

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Количество фракций в законодательных органах субъектов РФ по итогам единого дня голосования в 2020 году может увеличиться, это станет одним из главных новшеств, которое затем может получить развитие в рамках выборов депутатов Госдумы в 2021 году. Такое мнение высказал доцент МГУ им М. В. Ломоносова Григорий Казанков в четверг в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), посвященного единому дню голосования.

Источник: Reuters

«Я думаю, что во всех законодательных органах субъектов, куда проходят сейчас выборы, будет пять и больше прошедших партий, пять и больше фракций. Это будет самое важное новшество, которое принесет предстоящий единый день голосования Если ситуация кардинально не изменится и не будет каких-то кардинальных изменений федерального масштаба, то и в следующей Госдуме тоже будет не четыре фракции, а больше», — отметил Казанков.

Кризис партийной системы

Казанков также не исключает, что в некоторых законодательных органах число фракций может увеличиться до шести или семи.

«Есть огромное количество людей, которых четыре существующие парламентские партии абсолютно никаким образом не удовлетворяют. И если раньше они как-то еще были согласны на выбор, что называется, лучшего из худшего для себя, то теперь такого варианта для них не существует… Сейчас появился целый спектр возможностей, они этими возможностями будут пользоваться, причем хочу сказать, что, наверное, в значительной степени они отберут электорат как раз у партий парламентской оппозиции, а не у “Единой Pоссии”. И могут отобрать довольно серьезно», — считает Казанков.

Такую позицию в целом поддержал и директор центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

«Не исключаю того, что Партия пенсионеров может обогнать ту же «Справедливую Россию», не исключаю того, что «Новые люди» действительно попадут в несколько парламентов… И я не исключаю того, что КПРФ несколько снизит свои результаты за счет наличия и роста конкурентов — таких, как «За правду», КПСС, «Коммунисты России», «Родина», — подчеркнул Данилин.

По его словам, «Справедливая Россия» и КПРФ сегодня теряют свой электорат. Так, в частности, «попытка паразитирования на своей оппозиционности во многом привела к тому, что «Справедливая Россия» растянула просто период своего угасания», отметил эксперт. «Вместо того чтобы перехватывать электорат у точно так же паразитирующей на ностальгии КПРФ, «Справедливая Россия» занимается постоянной войной с «Единой Россией», — отметил Данилин. По его словам, «время идет, а партия не меняется», в результате чего электорат «Справедливой России» ищет новые направления.

«КПРФ тоже теряет свой электорат, этот электорат к кому-то должен прийти. И поэтому такая большая группа [партий] находящихся на этой поляне и борющихся за этот электорат», — подчеркнул Данилин.

В свою очередь президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко считает, что говорить о «падении» парламентских партий пока рано. «Я на самом деле не списывал бы со счетом “Единую Россию”, думаю, что она может выступить более успешно по партийным спискам и особенно по округам, чем многие ожидают. Но в то же время я бы и не говорил о падении старых парламентских партий», — отметил Минченко.

Видео
Эксперты обсудили подготовку к единому дню голосования

По его словам, у «Справедливой России» действительно «большой кризис». «Но коммунистов [КПРФ] и ЛДПР я бы со счетов не сбрасывал. Тем более что мы видим, что ситуативный всплеск доверия был последнее время у Владимира Жириновского. Но в целом, конечно же, партийная система нуждается в обновлении», — подчеркнул Минченко.

Единый день голосования

ЦИК 24 июля утвердил порядок проведения единого дня голосования, согласно которому 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября — досрочное голосование. Выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах РФ, по их итогам будет замещено около 77 тыс. мандатов. В частности, в четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах — выборы депутатов законодательных собраний, в 18 — прямые выборы высших должностных лиц. Глав еще двух регионов — Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов — должны избрать депутаты региональных заксобраний.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Советский режиссер, получившая известность не только в СССР, но и на Западе
Судьба улыбнулась, подарив встречу с этой женщиной - глава компании "Сибур" о жене
Ефремов выступил с последним словом
Депутата и экс-губернатора обвинили во взятке в 3 млрд рублей
Минздрав выпустил новые рекомендации по лечению коронавируса
В Бейруте обнаружили более четырех тонн нитрата аммония
Расчет не оправдался. Как ошибаются при начислении пенсий
Ученые пытаются расшифровать загадочные снимки Марса (фото)
В ООН назвали лучшую страну проживания для детей
Здоровье
«Я решила: вытерплю все, лишь бы жить той жизнью, к которой привыкла» О своей болезни и своей борьбе рассказывает жительница Санкт-Петербурга Александра Шабаева.
Hi-Tech
Посмотрите на революционные дисплеи (они из бумаги) Гаджеты на основе новой технологии появятся уже совсем скоро
Авто
Иногда они возвращаются: тест нового Opel Grandland X Марка Opel покинула российский рынок несколько лет назад. И вот теперь она возвращается в нашу страну с новым кроссовером Grandland X
Кино
Эмин с сыном, Слава с дочерью на музыкальной премии Многие звезды посетили «Жара Kids Awards» вместе с детьми
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Кумир 90-х Таня Овсиенко: как она выглядит сейчас
Принц Гарри метит на трон короля
Младший сын Валерии женился
Дед - кумир миллионов. А вот как выглядит внук
Дом
В России особняк начала XX века выставили на продажу за пять рублей
На Арбате продают квартиру за 150 млн в доме 1892 года: фото
Узнали у профи: как построить дом за год
На крючке у ФНС: в чем налоговая может заподозрить невиновных
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь