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10:11 (мск), источник: РИА Новости

В России предложили увеличить налоговые вычеты на детей

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил почти в три раза увеличить размер налогового вычета на детей. С этой инициативой он обратился в письме на имя министра финансов России Антона Силуанова, сообщает RT.

Источник: РИА Новости

Депутат предложил рассмотреть возможность увеличить размер этих вычетов до четырех тысяч рублей на первого и второго ребенка, а на третьего и каждого следующего — до восьми тысяч рублей.

Сейчас размер вычета на первого и второго ребенка составляет по 1,4 тысячи рублей, а на третьего и последующего ребенка — по три тысячи. Вычет можно получать до того момента, пока общий доход, который облагается налогом в 13 процентов, за текущий год не достигнет 350 тысяч рублей. По мнению Федорова, сумму дохода, до достижении которого россияне смогут получать вычеты на детей, нужно увеличить до 600 тысяч рублей.

Ранее президент России Владимир Путин распорядился поддержать семьи с детьми во время пандемии коронавирусной инфекции. С апреля по июнь родители детей до трех лет получали по пять тысяч рублей, а в июне родителям детей, чей возраст составляет от трех до 16 лет, выплатили по десять тысяч рублей. Такая же сумма полагалась и в июле всем детям в возрасте до 16 лет. Выплаты не облагаются налогом, не зависят от материального положения семьи. Кроме того, выплаты не учитывают при назначении других мер соцподдержки.

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