September 3, 2020
15:12 (мск), источник: РИА Новости
В КПРФ объяснили слова Зюганова о сожженных «сволочах»
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Член ЦК КПРФ,
В четверг Зюганов, выступая у Кремлевской стены после возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата и месту захоронения Сталина в честь 75-ой годовщины победы советского народа над Японией, сказал: «Мы (Россия) трижды прикрывали хваленую Европу и от Ордынского нашествия, и Наполеона, который раздавил в щепки, здесь расколотили под Москвой. И Гитлера, который построил концлагеря и сжигал в печах всех подряд — и русских, и евреев, и цыган, и поляков. И всю остальную сволочь».
«Это, кстати, не только на Красной площади он говорил — во многих местах… (Он имел в виду, что) на нашу страну шли