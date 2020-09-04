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15:12 (мск), источник: РИА Новости

В КПРФ объяснили слова Зюганова о сожженных «сволочах»

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Член ЦК КПРФ, пресс-секретарь лидера партии Александр Ющенко, комментируя выступление Геннадия Зюганова у Кремлевской стены, пояснил, что, говоря о «разной сволочи», лидер КПРФ имел в виду завоевателей России, которые посягали на независимость страны.

В четверг Зюганов, выступая у Кремлевской стены после возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата и месту захоронения Сталина в честь 75-ой годовщины победы советского народа над Японией, сказал: «Мы (Россия) трижды прикрывали хваленую Европу и от Ордынского нашествия, и Наполеона, который раздавил в щепки, здесь расколотили под Москвой. И Гитлера, который построил концлагеря и сжигал в печах всех подряд — и русских, и евреев, и цыган, и поляков. И всю остальную сволочь».

«Это, кстати, не только на Красной площади он говорил — во многих местах… (Он имел в виду, что) на нашу страну шли монголо-татары, мы освободили, (шли) Наполеон, Гитлер и другая сволочь, которая посягала на нашу страну, на нашу независимость», — сказал Ющенко РИА Новости.

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