Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 4 сентябряПервый выпуск "Что? Где? Когда?", основание Лос-Анджелеса, начало Карибского кризиса и другие события, которые происходили в разные годы 4 сентября
Фоторепортажи
20Объявлены финалисты конкурса садовой макро-фотографии
2710 дней, которые потрясли Минск
17:56 (мск), источник: Коммерсантъ

Тихановская просит ООН направить мониторинговую миссию в Белоруссию

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, не признавшая победы на выборах президента Александра Лукашенко, обратилась в ООН с просьбой направить в Белоруссию мониторинговую миссию. Тихановская выступила по видеосвязи перед Советом Безопасности ООН.

Источник: Reuters

«Народ Белоруссии нуждается в поддержке ООН, чтобы остановить нарушение прав человека в самом центре Европы. Мы призываем ООН осудить применение силы силовыми структурами против протестующих. Мы предлагаем созвать специальную сессию Совета по правам человека ООН, чтобы обсудить ситуацию в Белоруссии. Мы призываем ООН послать специальную миссию в Белоруссию, чтобы задокументировать ситуацию на месте», — сказала Тихановская. Она также назвала режим Александра Лукашенко «моральным банкротом».

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, после которых в стране начались протесты. Евросоюз и США не признали результатов выборов в Белоруссии. Тихановская с 11 августа находится в Литве, а в самой стране по ее инициативе создан координационный совет оппозиции. Его задача — сформировать «политический орган, который возьмет на себя процесс мирной передачи власти». Оппозиция призвала власти прекратить давление и перейти к диалогу. На фоне протестов президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова при необходимости направить в Белоруссию силовиков, если «ситуация выйдет из-под контроля».

Следите за развитием темы Белоруссия после выборов президента
 Назван яд, которым отравили Навального
11 лет колонии: Ефремов точно такого не ожидал
ФСБ заявила о предотвращении массовых убийств в ряде регионов
Кейт Бланшетт попросила называть ее актером вместо актрисы
«Огромный пузырь»: что будет с фондовым рынком США после краха
Тайфун во Владивостоке уничтожил уникальный стеклянный пляж
В КПРФ объяснили слова Зюганова о сожженных «сволочах»
Доисторическая акула оказалась гигантом весом 48 тонн
Здоровье
Диетолог назвала продукт для сохранения зубов и волос здоровыми В нем содержится уникальный фермент.
Hi-Tech
Раскрыт необычный промокод AliExpress Это нужно всем!
Кино
Ивлеева приняла участие в шоу «Танцы» Звезда «Орла и решки» присоединилась к членам жюри
Новости партнеров
Расследование дела Ефремова завершено. Окончательное обвинение
Махмут Гареев - человек, который стоил целой армии
Правительство по требованию президента восстанавливает покупку лекарств
В ПФ рассказали, как будут пересчитывать пенсии за советский стаж
Популярные темы на «Детях»
Избушка лубяная,избушка ледяная 379
Что было хорошего в школе у ваших детей за эту неделю? 210
Мамам с погодками легче, нежели маме одного ребенка? 140
150 135
Дом
В России особняк начала XX века выставили на продажу за пять рублей
На Арбате продают квартиру за 150 млн в доме 1892 года: фото
Узнали у профи: как построить дом за год
На крючке у ФНС: в чем налоговая может заподозрить невиновных
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь