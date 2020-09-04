Тихановская просит ООН направить мониторинговую миссию в Белоруссию

«Народ Белоруссии нуждается в поддержке ООН, чтобы остановить нарушение прав человека в самом центре Европы. Мы призываем ООН осудить применение силы силовыми структурами против протестующих. Мы предлагаем созвать специальную сессию Совета по правам человека ООН, чтобы обсудить ситуацию в Белоруссии. Мы призываем ООН послать специальную миссию в Белоруссию, чтобы задокументировать ситуацию на месте», — сказала Тихановская. Она также назвала режим Александра Лукашенко «моральным банкротом».
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, после которых в стране начались протесты. Евросоюз и США не признали результатов выборов в Белоруссии. Тихановская с 11 августа находится в Литве, а в самой стране по ее инициативе создан координационный совет оппозиции. Его задача — сформировать «политический орган, который возьмет на себя процесс мирной передачи власти». Оппозиция призвала власти прекратить давление и перейти к диалогу. На фоне протестов президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова при необходимости направить в Белоруссию силовиков, если «ситуация выйдет из-под контроля».