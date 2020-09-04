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20:23 (мск), источник: BBC News Русская служба

«Постыдное поведение ужасного журнала». Трамп отвергает обвинения в оскорблении памяти павших американских солдат

Выходящий в Вашингтоне журнал Atlantic написал, что президент Трамп, отменивший посещение американского военного кладбища Эн-Марн под Парижем во время визита во Францию в 2018 году, сопроводил это уничижительной ремаркой.

Источник: Reuters

Белый дом тогда назвал в качестве причины плохую погоду, но Atlantic утверждает, будто Трамп заявил, что это кладбище заполнено лузерами.

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Президент в записи в «Твиттере» назвал информацию Atlantic «высосанным из пальца фейком».

«Вообразить, будто я мог неуважительно говорить о наших военных и павших героях! Немыслимо! Никто не сделал для военных бюджетов и для повышения окладов нашим военным столько, сколько я. Постыдное поведение ужасного журнала», — заявил он чуть позже, общаясь с журналистами.

Atlantic в своей публикации ссылался на четыре анонимных источника, рассказавшие, что Трамп посчитал неважным отдать долг памяти павшим воинам и побоялся, что дождь попортит ему прическу.

В ходе того визита Трамп также якобы назвал «сосунками» 1800 солдат, погибших в битве при Белло Вуд.

Битва при Белло Вуд в июне 1918 года помогла предотвратить германское наступление на Париж и почитается в американской армии как пример боевой доблести.

В 2018 году Трамп отказался от посещения французского кладбища Эн-Марн, где покоятся павшие в Первой мировой американские солдаты

«У него [Трампа ] не укладывается в голове, что можно сделать что-то для кого-то, кроме себя, — заявил журналу отставной генерал. — Тот, кто действует, не рассчитывая на непосредственную личную выгоду, для него действительно сосунок. Служение народу не приносит денег».

Еще три информатора рассказали журналу, что Трамп якобы дважды приватно называл неудачником президента Джорджа Буша-старшего за то, что он, служа летчиком во время Второй мировой войны, был сбит японцами над Тихим океаном.

Трампа в прошлом критиковали за нелицеприятные высказывания в адрес ветерана войны, сенатора Джона Маккейна | Источник: Reuters

В 2015 году Трамп публично поставил под сомнение героизм своего известного критика, ныне покойного сенатора Джона Маккейна, прославившегося мужественным поведением в плену у вьетнамских коммунистов, заметив: «Я предпочитаю людей, которые не позволяют взять себя в плен».

Сам Трамп во время войны во Вьетнаме получил пять отсрочек от призыва — четыре как студент и одну из-за пяточной шпоры.

На кладбище Эн-Марн покоятся около 1800 морских пехотинцев, павших в боях у Белло Вуд в июне 1918 года. Это была первая значительная битва Первой мировой войны, в которой участвовали американцы, и последняя попытка германского наступления.

После нее инициатива окончательно перешла в руки Антанты.

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