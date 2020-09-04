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22:10 (мск), источник: РИА Новости

Вован и Лексус отвергли причастность к разговору Берлина и Варшавы

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) заявили РИА Новости, что не имеют отношения к разговору Берлина и Варшавы, перехваченному белорусской разведкой.

Источник: Агентство «Москва»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг сообщил о перехвате разговора Варшавы и Берлина по ситуации вокруг Алексея Навального, пообещал передать запись российским спецслужбам.

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Запись разговора с наложенным звуком перевода на русский язык была продемонстрирована в эфире белорусского госканала ОНТ в пятницу вечером. На ней на английском языке общаются двое мужчин, касаясь Навального, представитель ФРГ говорит, что подтверждение отравления не так важно — на войне «всякие методы хороши». Говоря о ситуации в Белоруссии, абонент из Варшавы называет Лукашенко «крепким орешком», а силовиков профессиональными и организованными. Он также говорит о том, что Москве надо отбить охоту «совать нос в дела» Белоруссии. После опубликования записи некоторые стали приписывать этот разговор российским пранкерам.

«Мы к этому не имеем отношения», — сказал Кузнецов.

Навального 20 августа госпитализировали в Омске, после того как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.

Позднее оппозиционера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ «Новичок». В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.

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